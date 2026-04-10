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台灣人口連27個月負成長但3月新生兒數有反轉 出生率最高在這裡

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部戶政司統計，3月出生數為8798人，約每5.1分鐘出生一個嬰兒。圖／聯合報系資料照
內政部戶政司統計，3月出生數為8798人，約每5.1分鐘出生一個嬰兒。圖／聯合報系資料照

內政部今公布今年3月戶口統計資料，截至3月底，台灣人口數為2327萬568人，比去年同月減少10萬4174人，連續27個月負成長。不過，就在2月新生兒出生率創新低後，雖然較去年同月減少590人，但卻比上月增加2275人，增加幅度34.88%。就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣，其次為台東縣。

據戶籍登記資料，戶數共有989萬2098戶，與上年同月比較增加17萬7324戶，與上月比較增加2萬6499戶；戶量（每戶平均人口數）為2.35人，較上年同月減少0.06人。就縣市別言，戶數以新北市179萬5059戶最多，占總戶數18.15%，其次為高雄市121萬4090戶；戶量以連江縣3.32人最多，其次為金門縣2.95人。

戶政司表示，3月底人口數為2327萬0568人，與上年同月比較減少10萬4174人，下降0.45%，平均每天減少285.41人，與上月比較則減少9705人。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.47%，其次為新竹縣0.14%，再其次為台中市0.11%；人口減少最多為金門縣2.10%，其次為台北市1.51%，再其次為嘉義縣1.19%。

3月出生數為8798人，約每5.1分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.45‰，較上年同月減少590人，下降6.28%，較上月卻止跌回升，增加2275人，增幅約34.88%。就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣6.41‰，其次為台東縣6.17‰，再其次為彰化縣5.52‰；最低為基隆市2.29‰，其次為連江縣2.59‰，再其次為嘉義縣3.24‰。

3月人口死亡數為1萬8607人，平均約每2.4分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為9.41‰，較上年同月減少26人，較上月增加3726人。就縣市別言，粗死亡率最高為台東縣14.04‰，其次為嘉義縣13.84‰，再其次為花蓮縣13.36‰；最低為連江縣3.46‰，其次為金門縣7.22‰，再其次為新竹市7.67‰。

戶政司指出，3月底0至14歲人口數為265萬9650人，占總人口比率11.43%；15至64歲人口數為1588萬8235人，占68.28%；65歲以上人口數為472萬2683人，占20.29%；至於20歲以上人口數則為1964萬2015人，占84.41%。就縣市別言，0至14歲人口比率最高為新竹市15.05%，最低為金門縣7.61%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.36%，最低為台北市63.70%；65歲以上人口比率最高為台北市24.43%，最低為新竹縣15.26%。

澎湖縣 新竹縣 內政部

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