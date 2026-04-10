年減6.28%！全台3月出生數僅8798人 總人口連27個月負成長

台灣少子化與人口縮減問題持續加劇。內政部10日公布最新戶籍統計，2026年3月出生數僅8,798人，較去年同期減少590人、年減6.28%；同時，總人口已連續27個月呈現負成長，顯示人口結構惡化不僅未見改善，反而逐步擴大。

從整體人口來看，截至3月底，全台人口數為2,327萬568人人，較去年同期減少10萬4,174人、年減0.45%，平均每天減少約285人；與上月相比也減少9,705人。人口持續下滑，主因仍是出生數長期低迷，加上死亡數維持高檔，使「自然減少」成為常態。

進一步觀察出生與死亡情形，3月死亡人數為1萬8,607人，遠高於出生數8,798人，等於死亡人數為出生的兩倍以上，人口負成長壓力持續擴大。換算時間，平均約每5.1分鐘出生一名嬰兒，但每2.4分鐘就有一人死亡，人口消長差距明顯。

雖然3月出生數較2月增加2,275人、月增34.88%，但此類單月波動可能受季節或登記時點影響，未必代表生育力回升；若從年變動觀察，出生數仍呈現下滑趨勢，顯示少子化問題未見明顯改善。

攤開六都數據觀察，生育動能呈現明顯差異。粗出生率以桃園市千分之5.43最高，顯示人口持續移入帶動生育表現，其次為台北市千分之4.66、台中市千分之4.43；相較之下，台南市僅千分之3.54，在六都中敬陪末座，反映部分縣市生育力相對疲弱。

除了自然減少外，人口移動對總量影響有限。3月遷入人口10萬5,997人、遷出10萬5,893人，淨遷入僅104人，幾乎持平。其中，桃園市淨遷入1,734人最多，其次為台中市1,552人、新北市570人，顯示人口仍持續往都會區集中。

在人口結構方面，高齡化趨勢也同步加深。65歲以上人口已達472萬2,683人，占總人口20.29%；0至14歲人口僅占11.43%，少子化與高齡化交互影響，將進一步壓縮未來勞動力供給。

台灣不僅面臨出生數持續下滑的壓力，更已進入人口長期負成長階段，隨著總人口連續27個月減少，人口結構失衡問題正逐步浮現，對勞動市場、經濟發展及社會福利體系影響持續加大。