快訊

台灣有事發言後…日本外交藍皮書 對中關係陳述「降級」

前製作人李能謙淪共諜 賣「3千多筆」情報員個資遭求刑12年

大陸宣布黃海實彈射擊 蔣萬安十字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

穿鞋都鑽心刺骨…痛風石「吃」掉韌帶！旅墨台商求醫這1招解10年痛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師陳冠儒。圖／長安醫院提供
醫師陳冠儒。圖／長安醫院提供

旅居墨西哥的55歲台商逾十年深受多發性痛風石困擾，導致關節腫脹、行走艱難，近期返台向台中長安醫院骨科醫師陳冠儒求診，經接受免住院的微創手術「超音波骨刀」切除手肘與大拇趾的痛風石，解決拖了十多年的痛，重拾行動力。

陳冠儒說明，痛風石不僅會導致關節腫脹、壓迫神經，隨著病程發展，痛風結晶會侵蝕周邊韌帶，甚至造成韌帶變形、斷裂。這次手術針對左肘與右足大拇趾關節深層清創，並以「超音波骨刀」精準切除直徑約3公分、如乒乓球大小的痛風石。

陳冠儒指出，傳統手術清創痛風石時，常因結晶與韌帶界線模糊，導致醫師必須連同受損組織一併切除，可能犧牲術後的關節活動度。超音波骨刀手術利用高頻震盪原理鎖定堅硬的尿酸結晶切除，卻不會傷害具彈性的韌帶纖維，能徹底清除病灶並保留健康組織，傷口小且出血量極低，是患者不需住院、術後即可返家的關鍵。

這名台商表示，痛風石跟了他十年，單靠藥物治療效果非常有限，連穿鞋都鑽心刺骨。回台接受手術後，當天就能回家，術後恢復也很快，且不適感極低，讓他對長安醫院精湛的技術充滿感激，終於能穿上正常的皮鞋重新大步走路。

陳冠儒呼籲，痛風石是尿酸控制不佳的長期產物，若不處理將永久侵蝕關節與韌帶。許多患者因畏懼手術住院而延誤就醫，但現代醫療已能透過門診手術精準解決。預防痛風除落實低普林飲食、多喝水外，已形成痛風石者應及早介入，利用超音波骨刀精準清創。早期治療、保留功能並搭配長期藥物控制，才是戰勝痛風、維持生活品質的關鍵。

墨西哥 台商

延伸閱讀

攝護腺病變越來越多 台南醫院推免費篩檢早期發現治療

2026癌症論壇／「三明治療法」防復發 治膀胱癌新曙光

圖表看時事／「神經內分泌瘤」非罕病但難發覺 圖解好發部位、9大症狀

胎兒「脊髓脊膜膨出」 長庚微創修補救命免癱瘓

相關新聞

年減6.28%！全台3月出生數僅8798人 總人口連27個月負成長

台灣少子化與人口縮減問題持續加劇。內政部10日公布最新戶籍統計，2026年3月出生數僅8,798人，較去年同期減少590人、年減6.28%；同時，總人口已連續27個月呈現負成長，顯示人口結構惡化不僅未見改善，反而逐步擴大。

「以為在高雄岡山」日本岡山滿滿台灣人 網友指關鍵原因是它

國人瘋日本旅遊，Threads有網友發文，她隻身去日本岡山、香川自助旅行，「日本岡山的台灣人多到以為我在台灣岡山」，完全沒有想過會那麼多，到處都聽得到中文。其他網友表示，「到處都是台灣人」、「大城市大阪、京都、東京、沖繩都玩爛了，就開始別的地方跑了，很正常的」。

1日射逾10次！男下體掛「殘精」求救 醫揭3病因︰一點都不爽

射精次數多，代表生殖功能強勁？台灣1名醫生反駁此說法，又引述1名男病人前來求醫，表示「1天要射10幾次，停不下來怎麼辦？」。該男子一臉憔悴，黑眼圈問題嚴重，甚至走路都有少許虛浮，「旁邊一起陪同的太太就跟竹竿一樣虛弱」，檢查後發現下體不但掛住剛剛射完的「殘精」。醫生分析個案後列出3大原因，提醒男士們切勿羨慕，直指「一點都不會爽」。

台灣人口連27個月負成長但3月新生兒數有反轉 出生率最高在這裡

內政部今公布今年3月戶口統計資料，截至3月底，台灣人口數為2327萬568人，比去年同月減少10萬4174人，連續27個月負成長。不過，就在2月新生兒出生率創新低後，雖然較去年同月減少590人，但卻比上月增加2275人，增加幅度34.88%。就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣，其次為台東縣。

皮克敏風潮怎麼來？ 人力專家：隱形過勞正在擴散

職場環境正受到資訊超載與高度競爭的雙重夾擊。104人力銀行指出，近期手遊《皮克敏 Pikmin Bloom》在台灣職場掀起一波「走路種花」熱潮，反映了勞動市場中普遍存在的「隱性過勞」危機；這類強調正向回饋、低壓力社交的體驗，正成為上班族修復情緒、找回生活掌控感的微型避難所。

辛樂克颱風恐大而強…專家慶幸不侵台 最近4月颱警報是26年前柯吉拉

今年第4號颱風辛樂克今天凌晨2時生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來強度及範圍都相當看好，預報資料仍顯示將會是一個大而強的颱風。4月份出現中颱或強颱其實也沒有很少見，上一次的4月中颱是2022年的馬勒卡颱風，上一次的4月強颱則是2021年的舒力基颱風，離現在都不遠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。