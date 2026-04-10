快訊

「周處除三害」陸賣30億！股東控分紅未入帳 李烈發聲

辜仲諒大買股份 台泥經營權與跨域布局牽動市場關注

「鄭習會」見面先握手14秒 習近平談兩岸：堅守九二共識、反台獨

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳梨愈放愈甜、不能配芒果？農糧署一次破解4大迷思

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣鳳梨品種多元，酸酸甜甜的滋味是國人愛吃的水果之一。(本報資料照片)
台灣鳳梨品種多元，酸酸甜甜的滋味是國人愛吃的水果之一。(本報資料照片)

台灣鳳梨品種多元，酸甜的滋味是國人愛吃的水果之一。坊間流傳不少關於鳳梨的謠言迷思，農糧署特別在臉書粉專發文闢謠，呼籲民眾接收資訊時應多加查證，避免誤信傳言。

農糧署指出，每年3月至7月為台灣鳳梨盛產期，產地自南部屏東一路延伸至中部南投，除了有果肉細緻多汁、甜酸適中的台農17號金鑽鳳梨，還有超過20種以上的鳳梨品種，各具不同風味及特色。

謠言一：鳳梨愈放糖分愈多？

農糧署說明，鳳梨採收後在常溫下會持續退酸，使糖酸比例改變，吃起來會感覺較甜，但實際糖分並未增加。此外，若敲擊鳳梨發出沉悶聲響，通常代表水分充足，建議儘早食用以維持風味。

謠言二：鳳梨心大、皮裂代標有生長激素？

農糧署澄清，此類現象與品種、氣候及水分變化有關，無法據此判斷是否使用生長調節劑。水分劇烈變化、氣溫高也會造成自然裂果。

謠言三：鳳梨不能搭芒果吃？

農糧署表示，兩者並無相互影響或禁忌，一起食用並無問題。不過，部分民眾可能對芒果過敏，或因鳳梨中的酵素感到口腔刺激，建議仍以適量、均衡攝取為原則。

謠言四：鳳梨有細針會割舌頭？

農糧署解釋，主要原因其實是鳳梨所含的鳳梨酵素會刺激口腔黏膜，草酸鈣針狀結晶影響微乎其微。隨著品種改良，目前金鑽鳳梨已較少出現「咬嘴」情況。

鳳梨 農糧署 芒果

延伸閱讀

小心「厚片吐司級」熱量！棗子維生素C比檸檬高2倍 吃太多恐脹氣

超商原型食物夯！蒸玉米、馬鈴薯怎麼選？營養師曝吃不飽真相

節儉出事了！8旬翁吃隔夜雞蛋糕吐又拉…急性心衰險喪命

眼睛癢別揉！醫師示警「5大惡果」：害散光加深、眼白變紅

相關新聞

再擴大！新北便當店疑食物中毒案+14 累計162人就醫24住院

新北清六食堂便當店爆發疑似食物中毒案，截至今日上午點又新增14人通報，累計就醫達162人，其中，111人食用公所店便當及51人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉等症狀，目前共24人住院、11人留院觀察，全案目前已移請檢調偵辦中。

台灣人口連27個月負成長但3月新生兒數有反轉 出生率最高在這裡

內政部今公布今年3月戶口統計資料，截至3月底，台灣人口數為2327萬568人，比去年同月減少10萬4174人，連續27個月負成長。不過，就在2月新生兒出生率創新低後，雖然較去年同月減少590人，但卻比上月增加2275人，增加幅度34.88%。就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣，其次為台東縣。

「以為在高雄岡山」日本岡山滿滿台灣人 網友指關鍵原因是它

國人瘋日本旅遊，Threads有網友發文，她隻身去日本岡山、香川自助旅行，「日本岡山的台灣人多到以為我在台灣岡山」，完全沒有想過會那麼多，到處都聽得到中文。其他網友表示，「到處都是台灣人」、「大城市大阪、京都、東京、沖繩都玩爛了，就開始別的地方跑了，很正常的」。

1日射逾10次！男下體掛「殘精」求救 醫揭3病因︰一點都不爽

射精次數多，代表生殖功能強勁？台灣1名醫生反駁此說法，又引述1名男病人前來求醫，表示「1天要射10幾次，停不下來怎麼辦？」。該男子一臉憔悴，黑眼圈問題嚴重，甚至走路都有少許虛浮，「旁邊一起陪同的太太就跟竹竿一樣虛弱」，檢查後發現下體不但掛住剛剛射完的「殘精」。醫生分析個案後列出3大原因，提醒男士們切勿羨慕，直指「一點都不會爽」。

紅肉吃多恐罹癌！研究曝加入1類蔬菜可降低身體發炎 4周見效

許多人「無肉不歡」，尤其牛肉、豬肉更是餐桌佳餚，但紅肉早已被證實會增加大腸癌罹癌風險，因此醫師、營養師都呼籲國人少吃紅肉。營養師老辜引用國外科學研究，建議如果真的很愛吃紅肉，可以在飲食中加入深綠葉蔬菜，就能夠降低身體發炎、罹癌的風險。

鳳梨愈放愈甜、不能配芒果？農糧署一次破解4大迷思

台灣鳳梨品種多元，酸酸甜甜的滋味是國人愛吃的水果之一。坊間流傳不少關於鳳梨的謠言迷思，農糧署特別在臉書粉專發文闢謠，呼籲民眾接收資訊時應多加查證，避免誤信傳言。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。