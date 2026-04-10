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鳳梨愈放愈甜、不能配芒果？農糧署一次破解4大迷思
台灣鳳梨品種多元，酸甜的滋味是國人愛吃的水果之一。坊間流傳不少關於鳳梨的謠言迷思，農糧署特別在臉書粉專發文闢謠，呼籲民眾接收資訊時應多加查證，避免誤信傳言。
農糧署指出，每年3月至7月為台灣鳳梨盛產期，產地自南部屏東一路延伸至中部南投，除了有果肉細緻多汁、甜酸適中的台農17號金鑽鳳梨，還有超過20種以上的鳳梨品種，各具不同風味及特色。
謠言一：鳳梨愈放糖分愈多？
農糧署說明，鳳梨採收後在常溫下會持續退酸，使糖酸比例改變，吃起來會感覺較甜，但實際糖分並未增加。此外，若敲擊鳳梨發出沉悶聲響，通常代表水分充足，建議儘早食用以維持風味。
謠言二：鳳梨心大、皮裂代標有生長激素？
農糧署澄清，此類現象與品種、氣候及水分變化有關，無法據此判斷是否使用生長調節劑。水分劇烈變化、氣溫高也會造成自然裂果。
謠言三：鳳梨不能搭芒果吃？
農糧署表示，兩者並無相互影響或禁忌，一起食用並無問題。不過，部分民眾可能對芒果過敏，或因鳳梨中的酵素感到口腔刺激，建議仍以適量、均衡攝取為原則。
謠言四：鳳梨有細針會割舌頭？
農糧署解釋，主要原因其實是鳳梨所含的鳳梨酵素會刺激口腔黏膜，草酸鈣針狀結晶影響微乎其微。隨著品種改良，目前金鑽鳳梨已較少出現「咬嘴」情況。
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