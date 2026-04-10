皮克敏風潮怎麼來？ 人力專家：隱形過勞正在擴散

職場環境正受到資訊超載與高度競爭的雙重夾擊。104人力銀行指出，近期手遊《皮克敏 Pikmin Bloom》在台灣職場掀起一波「走路種花」熱潮，反映了勞動市場中普遍存在的「隱性過勞」危機；這類強調正向回饋、低壓力社交的體驗，正成為上班族修復情緒、找回生活掌控感的微型避難所。

104人力銀行人資長江錦樺分析，當工作專注力長期受通訊軟體干擾，上班族更傾向在零碎時間尋求「短暫停頓」。這類遊戲標榜「不會輸、沒壓力」，正好填補了通勤、買咖啡等5分鐘內的喘息空檔，讓勞工在碎片化的休息時間中獲得即時的成就感與掌控感。

江錦樺表示，相較於傳統遊戲強調的競爭與排名，新型態的療癒手遊呈現一種「可進可退」的佛系體驗，即便長時間未登入也不會受到懲罰。玩家之間不需透過文字對話，僅以共同任務、步數挑戰或簡單貼圖建立連結，減少玩家社交維護的心理負擔，對於在高壓環境下工作、已產生社交疲勞的上班族而言，反倒是一種更為自在的互動型態。

面對隱性過勞的擴散，企業能思考如何將微療癒元素導入職場管理。104人力銀行建議，雇主可嘗試調整管理思維，例如在工作流程中建立更多正向的回饋機制、給予員工彈性的節奏空間，並鼓勵低壓力的團隊互動。當企業能理解員工對微型休息的需求，將有助於緩解隱性過勞，打造更具情緒韌性的職場環境。