快訊

台灣有事發言後…日本外交藍皮書 對中關係陳述「降級」

前製作人李能謙淪共諜 賣「3千多筆」情報員個資遭求刑12年

大陸宣布黃海實彈射擊 蔣萬安十字回應

聽新聞
0:00 / 0:00

皮克敏風潮怎麼來？ 人力專家：隱形過勞正在擴散

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
任天堂和Niantic將合作推出以皮克敏為題材的AR手遊。（取自網路）
任天堂和Niantic將合作推出以皮克敏為題材的AR手遊。（取自網路）

職場環境正受到資訊超載與高度競爭的雙重夾擊。104人力銀行指出，近期手遊《皮克敏 Pikmin Bloom》在台灣職場掀起一波「走路種花」熱潮，反映了勞動市場中普遍存在的「隱性過勞」危機；這類強調正向回饋、低壓力社交的體驗，正成為上班族修復情緒、找回生活掌控感的微型避難所。

104人力銀行人資長江錦樺分析，當工作專注力長期受通訊軟體干擾，上班族更傾向在零碎時間尋求「短暫停頓」。這類遊戲標榜「不會輸、沒壓力」，正好填補了通勤、買咖啡等5分鐘內的喘息空檔，讓勞工在碎片化的休息時間中獲得即時的成就感與掌控感。

江錦樺表示，相較於傳統遊戲強調的競爭與排名，新型態的療癒手遊呈現一種「可進可退」的佛系體驗，即便長時間未登入也不會受到懲罰。玩家之間不需透過文字對話，僅以共同任務、步數挑戰或簡單貼圖建立連結，減少玩家社交維護的心理負擔，對於在高壓環境下工作、已產生社交疲勞的上班族而言，反倒是一種更為自在的互動型態。

面對隱性過勞的擴散，企業能思考如何將微療癒元素導入職場管理。104人力銀行建議，雇主可嘗試調整管理思維，例如在工作流程中建立更多正向的回饋機制、給予員工彈性的節奏空間，並鼓勵低壓力的團隊互動。當企業能理解員工對微型休息的需求，將有助於緩解隱性過勞，打造更具情緒韌性的職場環境。

人力銀行 上班族 皮克敏

延伸閱讀

徵才廣告寫「月休8天」已違法！專家建議檢舉 勞工嘆：公司不痛不癢

工作訊息與私人帳號混淆？近八成員工憂資安風險浮現 成企業管理新課題

台大生傳系為何成為大熱門？104人力銀行分析三大要點

勞動部工作崗位訓練 最高補助企業180萬元

相關新聞

年減6.28%！全台3月出生數僅8798人 總人口連27個月負成長

台灣少子化與人口縮減問題持續加劇。內政部10日公布最新戶籍統計，2026年3月出生數僅8,798人，較去年同期減少590人、年減6.28%；同時，總人口已連續27個月呈現負成長，顯示人口結構惡化不僅未見改善，反而逐步擴大。

台灣人口連27個月負成長但3月新生兒數有反轉 出生率最高在這裡

內政部今公布今年3月戶口統計資料，截至3月底，台灣人口數為2327萬568人，比去年同月減少10萬4174人，連續27個月負成長。不過，就在2月新生兒出生率創新低後，雖然較去年同月減少590人，但卻比上月增加2275人，增加幅度34.88%。就縣市別言，粗出生率最高為澎湖縣，其次為台東縣。

「以為在高雄岡山」日本岡山滿滿台灣人 網友指關鍵原因是它

國人瘋日本旅遊，Threads有網友發文，她隻身去日本岡山、香川自助旅行，「日本岡山的台灣人多到以為我在台灣岡山」，完全沒有想過會那麼多，到處都聽得到中文。其他網友表示，「到處都是台灣人」、「大城市大阪、京都、東京、沖繩都玩爛了，就開始別的地方跑了，很正常的」。

1日射逾10次！男下體掛「殘精」求救 醫揭3病因︰一點都不爽

射精次數多，代表生殖功能強勁？台灣1名醫生反駁此說法，又引述1名男病人前來求醫，表示「1天要射10幾次，停不下來怎麼辦？」。該男子一臉憔悴，黑眼圈問題嚴重，甚至走路都有少許虛浮，「旁邊一起陪同的太太就跟竹竿一樣虛弱」，檢查後發現下體不但掛住剛剛射完的「殘精」。醫生分析個案後列出3大原因，提醒男士們切勿羨慕，直指「一點都不會爽」。

皮克敏風潮怎麼來？ 人力專家：隱形過勞正在擴散

職場環境正受到資訊超載與高度競爭的雙重夾擊。104人力銀行指出，近期手遊《皮克敏 Pikmin Bloom》在台灣職場掀起一波「走路種花」熱潮，反映了勞動市場中普遍存在的「隱性過勞」危機；這類強調正向回饋、低壓力社交的體驗，正成為上班族修復情緒、找回生活掌控感的微型避難所。

辛樂克颱風恐大而強…專家慶幸不侵台 最近4月颱警報是26年前柯吉拉

今年第4號颱風辛樂克今天凌晨2時生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來強度及範圍都相當看好，預報資料仍顯示將會是一個大而強的颱風。4月份出現中颱或強颱其實也沒有很少見，上一次的4月中颱是2022年的馬勒卡颱風，上一次的4月強颱則是2021年的舒力基颱風，離現在都不遠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。