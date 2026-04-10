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1日射逾10次！男下體掛「殘精」求救 醫揭3病因︰一點都不爽

香港01／ 撰文：田中貴
圖為性行為示意圖。圖/ingimage
圖為性行為示意圖。圖/ingimage

射精次數多，代表生殖功能強勁？台灣1名醫生反駁此說法，又引述1名男病人前來求醫，表示「1天要射10幾次，停不下來怎麼辦？」。該男子一臉憔悴，黑眼圈問題嚴重，甚至走路都有少許虛浮，「旁邊一起陪同的太太就跟竹竿一樣虛弱」，醫生檢查後發現，男子下體還掛著剛剛射完的「殘精」。醫生分析個案後列出3大原因，提醒男士們切勿羨慕，直指「一點都不會爽」。

男病患一臉憔悴走路都虛浮 下體掛「殘精」

泌尿科醫師潘思穎在threads表示，最近有1位男病人直接表示「醫師，我一天要射十幾次，停不下來怎麼辦？」。男病人沒有一絲驕傲神情，反而「一臉憔悴、黑眼圈深重，甚至走路都有點虛浮」，同行妻子「就跟竹竿一樣虛弱」。潘醫生進行檢查，發現男病人下體不僅掛住剛剛射完的「殘精」，甚至因過度使用，「表皮已經磨損紅腫，甚至伴隨輕微的血精」，完全是「燃燒生命」。

強迫性性行為涉及3大原因

潘醫生指出，這種 「強迫性性行為」（Compulsive Sexual Behavior）和性慾無關，反而是大腦或身體發出的求救訊號，通常涉及3大原因︰

1. 大腦出事例如神經或精神因素

最常見的是「躁鬱症的躁期」或「強迫症」，大腦的多巴胺系統失調，「就像車子油門卡死」，病人不是因為「爽」而做，而是因為「不做會焦慮致死」，射精變成緩解焦慮「儀式」，形容「一點都不會爽」。

2. 感覺訊號錯亂

有時候慢性攝護腺發炎會造成深部搔癢或腫脹感，大腦誤以為這是「性衝動」，病人試圖透過射精來「抓癢」，結果愈抓愈癢，陷入惡性循環。

3. 藥物副作用

部份治理柏金遜症的藥物、含有安非他命或提高性慾藥物，常常會加入非法賀爾蒙，讓人性慾失控，面對這類患者，潘醫生有時反而會提供抗憂鬱藥物，導致延遲射精或性慾減退。

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文章授權轉載自《香港01》

射精 醫生 藥物 躁鬱症

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