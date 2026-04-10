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「以為在高雄岡山」日本岡山滿滿台灣人 網友指關鍵原因是它
國人瘋日本旅遊，Threads有網友發文，她隻身去日本岡山、香川自助旅行，「日本岡山的台灣人多到以為我在台灣岡山」，完全沒有想過會那麼多，到處都聽得到中文。其他網友表示，「到處都是台灣人」、「大城市大阪、京都、東京、沖繩都玩爛了，就開始別的地方跑了，很正常的」。
一名女性網友在日本岡山和香川三天兩夜自助旅行，走訪倉敷美觀地區、金刀比羅宮、栗林公園、岡山後樂園、高松城等景點。讓她驚訝的是每個景點都有台灣人，「真的沒想過有那麼多」。
其他網友表示，「真的今天在金刀比羅宮、栗林公園、屋島寺遇到一堆台灣人，昨天岡山吃晚餐逛街也很多台灣人」、「我12月去的時候，也是到處聽得到中文，或是台語」、「我在岡山車站找一家小店，旁邊就剛好坐一桌台灣大姐，到底有沒有這麼剛好」、「尤其觀光景點還會加上關西、廣島跟高松來的台灣旅客」、「晚上去岡山車站旁的aeon mall超市也遇到好多台灣人」。
其他網友表示，「一天會有兩班虎航過去，旅行團也多」、「每天的IT214加上幾班IT714跟高雄來的，當然都是台灣人」、「在岡山車站等機場巴士的時候，看到一車下來全是台灣人，就覺得喔應該就是搭虎航來的」、「岡山的航班時間跟票價都相當不錯！去四國也近，好喜歡高松人少的輕鬆感」。
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