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國旅補助近10萬人登錄 嘉義市2萬名額掀「先住先贏」大戰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
中東戰火推升油價，中央總預算卡關，嘉義市政府率先全國推出國旅自由行住宿補助，點燃市場熱度，短短半個月登錄人數直逼10萬人大關，為春季旅遊市場投下震撼彈。圖／嘉市府提供
中東戰火推升油價，中央總預算卡關，嘉義市政府率先全國推出國旅自由行住宿補助，點燃市場熱度，短短半個月登錄人數直逼10萬人大關，為春季旅遊市場投下震撼彈。圖／嘉市府提供

中東戰火推升油價，中央總預算卡關，嘉義市政府率先全國推出國旅自由行住宿補助，點燃市場熱度，短短半個月登錄人數直逼10萬人大關，為春季旅遊市場投下震撼彈。市府3月26日開放線上登錄申請，主打每房每晚最高補助千元，吸引大量民眾搶先卡位。市府觀光新聞處統計，截至目前登錄人數已達9萬9809人，反應遠超預期，堪稱「秒殺級」熱度。

不過，市府提醒，登錄不等於補助。方案採「先住先贏」，須自下周一13日起實際入住才符合資格。在總補助額度2千萬元限制下，預估僅約2萬人能領到補助，競爭激烈。補助推出值春季旅遊旺季，但因目前無連續假期，對上班族而言，規畫2天1夜行程需請假。然而，從爆量登錄情況來看，民眾出遊意願依舊強勁，讓市場看好補助上路後的觀光效益。

嘉市共108家合法旅宿業，提供5500個床位，83家參加補助方案，參與超過3分之2。隨著13日補助啟動，預料將帶動住宿、餐飲、交通與伴手禮等產業同步受惠。市府推薦多元旅遊路線，透過觀光旅遊網推廣「毛小孩同行」、「親子放電」、「追星打卡」等主題遊程，吸引不同族群造訪。旅客可騎乘近年人氣高漲的YouBike，穿梭這座被稱為「木都」的小城市，深入體驗慢活氛圍。遊程可上嘉市觀光旅遊網https://travel.chiayi.gov.tw/StaticPage/SuggestedTours

在地特色同樣是吸客關鍵。無論是香氣四溢的火雞肉飯，還是排隊名店林聰明砂鍋魚頭，再到夜晚人潮湧動的文化路觀光夜市，都成為旅客必訪清單。此外，結合歷史與觀光的阿里山森林鐵路車庫園區，也持續吸引鐵道迷與親子族群朝聖。補助下周上路，嘉市可望迎來旅遊人潮高峰。從搶登錄到拚入住，這場「補助大戰」不僅考驗旅客手速，也為地方觀光注入強心針，能否轉化長期旅遊動能，後續效益受關注。

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