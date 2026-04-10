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辛樂克颱風恐大而強…專家慶幸不侵台 最近4月颱警報是26年前柯吉拉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
辛樂克颱風路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
辛樂克颱風路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

今年第4號颱風辛樂克今天凌晨2時生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來強度及範圍都相當看好，預報資料仍顯示將會是一個大而強的颱風。4月份出現中颱或強颱其實也沒有很少見，上一次的4月中颱是2022年的馬勒卡颱風，上一次的4月強颱則是2021年的舒力基颱風，離現在都不遠。

至於是否影響台灣？吳聖宇說，幸好辛樂克颱風的路徑上仍是拋物線轉向型，跟台灣保持一段距離，預期沒有明顯的影響機會。4月份要發到警報的颱風就真的比較少見，上一次的4月颱風警報，已經要追溯到2003年4月的柯吉拉颱風。

吳聖宇表示，今天北邊有鋒面要經過黃海到東海北部，但是離台灣較遠，並沒有明顯影響，台灣在較強的南風環境內，中高層則是太平洋高壓北側範圍內，天氣較穩定，除山區午後有零星降雨機會外，大致都是晴到多雲的天氣型態。溫度偏高，各地高溫都有機會超過30度，大台北預報高溫已經來到32至33度，高屏地區則有33至34度高溫，外出要注意防曬，並且多喝水，預防中暑。

周末期間一直到下周一，吳聖宇表示，依然是這種南風加上高壓影響的穩定天氣，山區午後有局部短暫陣雨機會，溫度持續炎熱，適合安排假期活動，但是外出要留意防曬、防中暑準備。

下一次鋒面來到台灣附近，他說，要等到下周二、下周三，屆時中北部、東北部一帶降雨機會提高，不過目前來看鋒面的結構不是很好，出現大雨的可能性較低，但天氣會有些改變，同時東北季風也南下，溫度將有下降轉涼的機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

辛樂克颱風的路徑上仍是拋物線轉向型，跟台灣保持一段距離，預期沒有明顯的影響機會。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
辛樂克颱風的路徑上仍是拋物線轉向型，跟台灣保持一段距離，預期沒有明顯的影響機會。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

颱風 馬勒卡颱風 風險

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