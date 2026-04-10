大港開唱20年人次破20萬 登歐洲金屬音樂圈論壇

大港開唱邁入第20年，甫落幕，共同創辦人葉湘怡就飛往挪威奧斯陸（Oslo），在全球最大的金屬音樂圈年度論壇英費諾音樂會議（Inferno Music Conference）上，以台灣音樂祭的成長軌跡代表亞洲發聲。

這場年度會議自2006年起與英費諾金屬音樂節（Inferno Metal Festival）同期在奧斯陸舉行，2024年吸引來自36個國家近300名業界代表，是全球最大的金屬音樂交流平台。本屆由挪威外交部共同主辦。

這場名為「叱吒業界的她們」（Head B*tch inCharge），聚焦從零開始打拚的女性圈內人士。與葉湘怡同台的，包括曾為歌手碧昂絲（Beyoncé）、瑪丹娜（Madonna）操刀巡演的瑞典製作人艾瑪．席德布拉德（Emma Cederblad）、挪威金屬音樂節Beyondthe Gates共同創辦人維格蘭（Silje Wergeland），以及美瑞籍舞台服裝設計師戴拉（Kim Dylla）。主持人哈提博（Lina Khatib）是世界金屬音樂大會（WorldMetal Congress）共同創辦人。

葉湘怡在論壇上以大港開唱20年的成長軌跡為主軸，從頭講起。第一屆只有800人，高雄那時尚被稱「文化沙漠」，大港連辦兩年都虧損；20年後，兩天到場人次超過20萬。她說，數字一出，令與會人士嘖嘖稱奇，直呼是世界等級的規模。

大港的核心，她強調，從不只是把舞台搭好、找藝人來表演。在地商家在活動期間生意大好，附近便利商店備戰數千箱礦泉水和啤酒；社區長輩和小朋友也透過前夜季活動共同參與。輕軌、大港橋、高雄流行音樂中心，與大港相伴落成，「高雄港區怎麼長，大港就跟著怎麼長」。

葉湘怡將這套模式歸納為「文化總體營造」，讓音樂祭不只是兩天的活動，而是在地認同的一部分。觀眾來看音樂，商家因此而旺，居民因大港而參與，城市因大港而轉型，四者相互滋養，形成一個自給自足全部都贏的產業生態。

大港今年另一個亮點，是芬蘭國會議員團也來拜訪高雄。她帶議員們到後台，在那裡一起見到芬蘭歌手咖力亞（Käärijä）。

議員們對大港音樂季作為城市的文化現象深表興趣。

這段交流，也成為她飛往奧斯陸順便看藝人表演的伏筆。她說，大港今年首度邀請北歐藝人，效果超乎預期，未來計畫持續把歐洲藝人帶進台灣，「日本和韓國的音樂給台灣樂團帶來不少影響，但音樂文化必須要有更多不同面向的刺激」

值得一提的是，日本策展人協會ACPC首度組團赴台考察大港。成員包括Live Nation和富士搖滾音樂節等指標性演唱經紀，這是該協會少數以組團名義出國考察的例外。葉湘怡心有所感的對中央社記者說，「20年前是我帶團去日本觀摩，現在能被觀摩，真覺得榮幸」。

大港能走到今天，她說，不是一人能成，「一定是很多人的頭腦，團隊投注各種不一樣的眼光跟心力，做起來的」。在身兼閃靈樂團團長、策展人、駐芬蘭代表夫人與母親數個角色中轉換，她說，雖然很累，但珍惜。