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辛樂克颱風侵台機率曝光…下周中後期有雨？受它路徑影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地大致為晴時多雲，白天高溫明顯，感受炎熱，各地皆有30度高溫機會，台北盆地及南部內陸地區局部有33度以上高溫機會。本報資料照片
今天各地大致為晴時多雲，白天高溫明顯，感受炎熱，各地皆有30度高溫機會，台北盆地及南部內陸地區局部有33度以上高溫機會。本報資料照片

辛樂克颱風今天凌晨2時生成，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，輕颱辛樂克目前位於關島附近，移動速度緩慢，且海水溫度有利於強度發展，預估有機會增強至中颱上限或強颱下限。

薛皓天表示，辛樂克颱風整體環流系統大，後續受高壓系統影響，下周四在菲律賓以東遠海將開始北轉，後續下周末北方槽線將南下，使颱風會轉東北移動，且強度逐漸減弱，與台灣及日本距離甚遠，無直接影響機會，不須過於擔心。

今天維持西南風環境，各地大致為晴時多雲，他說，注意白天高溫明顯，感受炎熱，各地皆有30度高溫機會，台北盆地及南部內陸地區局部有33度以上高溫機會，外出要多補水、防曬，避免中暑及熱傷害發生。晚間起受輻射冷卻影響，強溫幅度大，各地有10度以上溫差出現，夜間清晨較涼。

薛皓天說，明天持續為西南風環境，北部及東北部雲量稍多為多雲天氣局部仍有陽光露臉，其餘地區維持晴時多雲，午後受熱力作用，北部、東北部及各地山區局部有短暫陣雨機會。中北部及宜花高溫約27至30度，其餘地區高溫約29至33度，南部地區仍較炎熱，夜間清晨仍有輻射冷卻帶來10度左右溫差，需留意日夜溫差變化。

周日至下周二大環境仍可維持西南風，各地為晴時多雲天氣，薛皓天表示，午後受熱力作用山區局部有短暫陣雨，其餘地區雲量稍增多，白天各地高溫仍有30度以上機會，台北盆地及南部內陸地區要注意局部有33度以上高溫，夜間清晨輻射冷卻降溫幅度大，持續留意日夜溫差變化。

周二晚間起微弱鋒面南下影響，薛皓天表示，下北部及東部雲量增多，局部有短暫陣雨機會，下周三鋒面通過、東北季風南下，中北部、東部及山區為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴時多雲天氣。中部以北至花蓮高溫約25至28度，中部以南及台東高溫約28至32度。

薛皓天表示，下下周四、下周五預估為環境空檔，不過因颱風外圍環流影響，東側水氣較多，東北部及東部為多雲有短暫陣雨天氣，北部為多雲時晴天氣，其餘地區維持晴時多雲天氣，午後受熱力作用，中北部、東部及各地山區有短暫陣雨機會。

雖然颱風無直接影響台灣機會，不過薛皓天表示，因預估颱風環流系統大，下周中後期天氣受颱風路徑影響，變化較大，環境水氣多，使東北部、東部及山區較易下雨，西半部大致可維持晴時多雲天氣。春季天氣系統變化快，持續追蹤最新的天氣預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

辛樂克颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
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日本 菲律賓 關島

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