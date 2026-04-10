3地濃霧特報晴朗炎熱到下周一 這天起北東再轉濕涼

今天金門、馬祖及清晨高雄以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南、高雄及金門已出現能見度不足200公尺的現象。中央氣象署發布濃霧特報，影響區域：台南市、高雄市、金門地區。

中央氣象署說，今天水氣偏少，環境風向為西南風，各地大多為晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨。白天溫暖偏熱，各地高溫約29至34度，應留意台南、屏東近山區處或河谷會有局部36度以上高溫發生的機率，而西南風過山沉降增溫，台東將有焚風發生的機率，各地中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險級。各地低溫為20到23度，日夜溫差較大。澎湖，晴到多雲，24至27度；金門，多雲時晴，21至26度；馬祖，多雲時晴，19至23度。

位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風辛樂克，中央氣象署說，辛樂克颱風朝西北西方向前進，預測對台灣無直接影響。

明天至下周一各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，午後山區有零星短暫陣雨，明天午後桃園以北及東北部地區亦有零星短暫陣雨，周日清晨北部地區亦有零星短暫陣雨。

下周二鋒面接近，北部及東北部地區轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。下周三鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周四東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周五微弱鋒面通過及為東北季風稍增強，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；下周六至19日環境為東北風至偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

明天至下周一馬祖及金門不定時、明天清晨至上午桃園以北地區有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意路況安全及航班資訊。後期鋒面發展及影響程度仍有不確定性，注意氣象署所發布的最新天氣資訊。