快訊

副手閃辭…李洋看報導才知 立委質疑人事遭架空

告別厄運！3星座今年準備大發...雙子撥雲見日、他貴人運超旺

川普斥伊朗讓石油通過「表現差勁」 警告勿對荷莫茲海峽收費

聽新聞
0:00 / 0:00

3地濃霧特報晴朗炎熱到下周一 這天起北東再轉濕涼

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
晴時多雲天氣持續至下周二，高溫恐達35度。本報資料照片
晴時多雲天氣持續至下周二，高溫恐達35度。本報資料照片

今天金門、馬祖及清晨高雄以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南、高雄及金門已出現能見度不足200公尺的現象。中央氣象署發布濃霧特報，影響區域：台南市、高雄市、金門地區。

中央氣象署說，今天水氣偏少，環境風向為西南風，各地大多為晴到多雲，僅午後山區有零星短暫陣雨。白天溫暖偏熱，各地高溫約29至34度，應留意台南、屏東近山區處或河谷會有局部36度以上高溫發生的機率，而西南風過山沉降增溫，台東將有焚風發生的機率，各地中午前後紫外線偏強，可達過量甚至危險級。各地低溫為20到23度，日夜溫差較大。澎湖，晴到多雲，24至27度；金門，多雲時晴，21至26度；馬祖，多雲時晴，19至23度。

位於關島東南東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為輕度颱風辛樂克，中央氣象署說，辛樂克颱風朝西北西方向前進，預測對台灣無直接影響。

明天至下周一各地大多為晴到多雲，日夜溫差大，午後山區有零星短暫陣雨，明天午後桃園以北及東北部地區亦有零星短暫陣雨，周日清晨北部地區亦有零星短暫陣雨。

下周二鋒面接近，北部及東北部地區轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。下周三鋒面通過及東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨。

下周四東北季風逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周五微弱鋒面通過及為東北季風稍增強，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；下周六至19日環境為東北風至偏東風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

明天至下周一馬祖及金門不定時、明天清晨至上午桃園以北地區有局部霧或低雲影響能見度，交通往返注意路況安全及航班資訊。後期鋒面發展及影響程度仍有不確定性，注意氣象署所發布的最新天氣資訊。

颱風 高雄市 低溫

延伸閱讀

今天熱如初夏恐紫外線爆表 他指防曬做好做滿很關鍵 1方法最有效

今熱爆飆36度高溫 辛樂克颱風生成 吳德榮估有望轉強颱將大迴轉

辛樂克颱風最快今晚生成！明各地偏熱飆高溫 台北有機會達33度

辛樂克颱風最快今晚生成 氣象署：這兩天鋒面接近北東再轉雨

相關新聞

辛樂克颱風侵台機率曝光…下周中後期有雨？受它路徑影響

辛樂克颱風今天凌晨2時生成，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，輕颱辛樂克目前位於關島附近，移動速度緩慢，且海水溫度有利於強度發展，預估有機會增強至中颱上限或強颱下限。

今熱爆飆36度高溫 辛樂克颱風生成 吳德榮估有望轉強颱將大迴轉

今晨嘉義、高雄及金門有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣天氣穩定，清晨易有霧，白天熱如夏，需注意防囇、多喝水。

今天熱如初夏恐紫外線爆表 他指防曬做好做滿很關鍵 1方法最有效

今天全台高溫炎熱，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於環境水氣減少，今天各地大多為晴到多雲，午後僅山區有零星短暫陣雨天氣。環境風場轉為偏南到西南風，白天溫暖悶熱，各地最高溫可以來到31至33度，局部地區還可能再高個1至2度，彷若初夏。

國道車禍二次追撞事故致死率超高 專家曝4大自救步驟

近幾年國道車禍，不少是二次追撞事故造成重大死傷。高速公路局表示，國道上發生二次事故，往往因車輛故障或發生碰撞事故後，人員及車輛未採取正確防護措施，導致後車追撞，致死率遠高於一般事故。

辛樂克颱風恐大而強…專家慶幸不侵台 最近4月颱警報是26年前柯吉拉

今年第4號颱風辛樂克今天凌晨2時生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來強度及範圍都相當看好，預報資料仍顯示將會是一個大而強的颱風。4月份出現中颱或強颱其實也沒有很少見，上一次的4月中颱是2022年的馬勒卡颱風，上一次的4月強颱則是2021年的舒力基颱風，離現在都不遠。

花蓮歷經疫情地震摧殘 在地人帶路重拾日常真實滋味

2024年4月3日的一場大地震，震碎了花蓮昔日的觀光榮景。當人潮退去、喧囂不再，留在這片土地上的人們，該如何重拾日常？聯合報數位版專訪在花蓮長大、「龍哥斯特」海鮮餐廳主廚愛爾文（本名曾璽文），帶領讀者走進花蓮，從飲食文化出發，重新理解這片土地的日常記憶與生命力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。