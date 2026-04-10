今天熱如初夏恐紫外線爆表 他指防曬做好做滿很關鍵 1方法最有效

今天全台高溫炎熱，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，由於環境水氣減少，今天各地大多為晴到多雲，午後僅山區有零星短暫陣雨天氣。環境風場轉為偏南到西南風，白天溫暖悶熱，各地最高溫可以來到31至33度，局部地區還可能再高個1至2度，彷若初夏。

他提醒，中午前後紫外線偏強，可達過量等級，外出活動先做好防曬，並多補充水分。

另外，林得恩說，紫外線還有散射的問題，它常是造成「陰天也會曬傷、在遮蔽物下仍被照射」的主因之一。因為，紫外線會從各個方向到達人體表面，即使在陰影、多雲或高山、海灘等情境下，仍有50至80% UV強度，若單靠直射陽光的防護，防曬往往不足。

他建議，即使在陰天外出，防曬也要做好、做滿，「這是非常關鍵的」。而穿戴防護則是最有效的方法之一，如防曬衣、寬邊帽、太陽眼鏡及衣物防護，這也是防曬效果最穩定的選擇。另一方面，行動範圍選擇遮蔽物，如密集建築或厚遮陽棚。避開高風險時段外出，紫外線高峰為上午10時至下午2時，也是重要的基本要求。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。