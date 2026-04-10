國道車禍二次追撞事故致死率超高 專家曝4大自救步驟

近幾年國道車禍，不少是二次追撞事故造成重大死傷。高速公路局表示，國道上發生二次事故，往往因車輛故障或發生碰撞事故後，人員及車輛未採取正確防護措施，導致後車追撞，致死率遠高於一般事故。

行駛國道若車輛故障或發生事故，高公局北區養護工程分局說，務必牢記處理方式及流程，以預防二次事故，保障自身安全。國道行車速度快，一旦在主線或匝道上發生碰撞事故或車輛故障，用路人請務必執行以下步驟：

一、開啟警示燈：車輛故障或碰撞事故發生時，首要動作立即按下危險警告燈（雙黃燈），提醒後方車輛注意前方異狀。

二、放置三角故障警示標誌：在確保安全的前提下，沿著路肩或護欄外，面向來車至車輛後方50至100公尺處擺放故障標誌（三腳架），提醒後方車輛注意。

三、處置後離開主線或匝道：車內人員全部離開車輛，移動至護欄外安全處所，避免在車道上逗留。

四、撥打報案電話：撥打110或利用高速公路1968App警政報案功能報案。若手機開啟定位功能，則App會自動判斷人員所在位置。

高公局北區養護工程分局提醒，國道上採取任何動作之前，例如解開安全帶、擺放故障標誌或移動車輛時，均應先確認自身安全後再行動，切勿於車內或車道上逗留。建議車上備妥反光背心、車輛故障標誌，在發生車輛故障或事故時，駕駛先穿上背心後再下車放置故障標誌，提高能見度，避免二次追撞事故，同時並做好行前車輛保養及檢查，減少故障風險，行駛國道更安心。