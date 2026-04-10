今熱爆飆36度高溫 辛樂克颱風生成 吳德榮估有望轉強颱將大迴轉

今晨嘉義、高雄及金門有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣天氣穩定，清晨易有霧，白天熱如夏，需注意防囇、多喝水。

溫度方面，他說，今天全台最高氣溫將達36度以上，北部20至36度、中部19至35度、南部19至36度、東部17至36度。

吳德榮表示，下周三微弱鋒面掠過，北、東轉有局部短暫降雨的機率，中南部仍多雲時晴；北台略轉涼。下周四至19日天氣好轉，但有殘餘水氣，各地大多晴時多雲，山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應密切觀察。

至於關島東南方的熱帶擾動，已於今天凌晨2時發展成今年第4號颱風辛樂克，吳德榮表示，中央氣象署預測，向關島前進，並將持續增強至強烈颱風。歐、美系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面大迴轉，迴轉位置雖有差異，但距台灣及日本皆相當遠，與4月颱，不侵台的氣候資料相符合。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲模式（ECMWF）系集模擬（左圖，取自weathernerd）顯示，辛樂克颱風未來將在日本南方海面大迴轉。最新美國（GEFS）系集模式（右圖，取自weathernerd）亦呈現大迴轉的路徑，迴轉位置雖有差異，但距台灣及日本皆相當遠。圖／取自「洩天機教室」專欄