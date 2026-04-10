聽新聞
0:00 / 0:00
今熱爆飆36度高溫 辛樂克颱風生成 吳德榮估有望轉強颱將大迴轉
今晨嘉義、高雄及金門有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣天氣穩定，清晨易有霧，白天熱如夏，需注意防囇、多喝水。
溫度方面，他說，今天全台最高氣溫將達36度以上，北部20至36度、中部19至35度、南部19至36度、東部17至36度。
吳德榮表示，下周三微弱鋒面掠過，北、東轉有局部短暫降雨的機率，中南部仍多雲時晴；北台略轉涼。下周四至19日天氣好轉，但有殘餘水氣，各地大多晴時多雲，山區午後及東半部偶有局部短暫降雨的機率。期末各國模式仍持續調整，應密切觀察。
至於關島東南方的熱帶擾動，已於今天凌晨2時發展成今年第4號颱風辛樂克，吳德榮表示，中央氣象署預測，向關島前進，並將持續增強至強烈颱風。歐、美系集模式皆模擬，其未來將在日本南方海面大迴轉，迴轉位置雖有差異，但距台灣及日本皆相當遠，與4月颱，不侵台的氣候資料相符合。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。