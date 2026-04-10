健康主題館／粉紅超跑來了！香燈腳備妥藥、補足水 能走更遠

每年媽祖遶境進香活動吸引大批信眾徒步隨行，「粉紅超跑」白沙屯媽祖將於12日出發、大甲媽祖17日開跑。數天的緊湊行程，除了步行與久站，還有不固定路線的「急行軍」，極度考驗香燈腳的體力。一趟信仰之路後，最常見的就是腳部傷害與肌肉問題；若行進中未做好防曬及補充足夠水分，容易增加熱傷害與心肌梗塞風險。

童綜合醫院總院長童敏哲表示，無論是白沙屯媽祖進香或大甲媽祖遶境，動輒吸引數十萬甚至百萬人徒步參與。虔誠的宗教盛事暗藏健康風險，因為這是屬於「高強度、長時間」卻缺乏訓練的體力考驗，稍有不慎，從腳底起水泡到心肌梗塞，嚴重甚至可能喪命。

體力大考驗 防腳傷不要逞強

根據醫療團隊多年現場經驗，童敏哲說，長時間徒步、氣候變化與人潮壓力，使進香活動成為突發醫療事件的高風險場域。尤其多數進香民眾並非有固定運動習慣者，卻在短時間內行走數十公里，在高溫下活動，人體為散熱會使心輸出量增加、血管擴張，增加心臟負荷。

民眾參加一年一度的宗教大事，最考驗的就是體力，藥師公會全聯會社區藥局委員會主委王明媛說，四月天氣悶熱、潮濕，不論是跟著媽祖走多久，都必須付出許多體力，因此，民眾應及早準備隨身攜帶藥品，包括補充電解質的發泡錠、舒緩肌肉痠痛的痠痛貼布，以及緩解腹痛、腹瀉等止痛、止瀉的腸胃用藥，以防身體不適可隨時使用。

曝曬易中暑 要帶電解質飲料

童綜合醫院的統計顯示，水泡、破皮、肌肉痠痛、關節疼痛幾乎是瘋媽祖的「基本款」，因為鞋子不合腳或長時間摩擦，容易導致嚴重起水泡甚至感染。此外，長時間行走也易引發足底筋膜炎、膝關節發炎，影響後續行走能力。曾有民眾第一次跟著走白沙屯，沒幾天就因膝蓋痛到幾乎不能走，只能中途退出就醫。

進香與遶境多在春末夏初，白天高溫曝曬，加上人潮擁擠、補水不足，中暑與脫水成為最常見的急症。童敏哲指出，許多民眾出現頭暈、噁心、無力，卻誤以為只是疲勞，繼續硬撐可能下一刻就昏倒。建議隨身攜帶水瓶，搭配電解質飲料以防中暑，每小時補充一次，以免身體脫水。

信眾徒步隨行媽祖遶境進香，最考驗的就是體力，須做好防曬及補充足夠水分。本報資料照片

童敏哲指出，進香者不乏高齡者與三高患者，長時間行走、體力透支與溫差變化，可能誘發心肌梗塞或中風。醫院急診轉介案例中，「心血管疾病發作」也是主要事件之一，有慢性病者需隨身攜帶藥物並監測血壓，若發生呼吸困難、心悸、暈眩、胸悶胸痛等，可能是心臟病發作，應立即停止活動並尋求醫療協助。

選合適鞋子 外食前記得洗手

王明媛提醒，進香過程中，體力流失、大量出汗、電解質的補充十分重要，如果路程中有善心的民眾提供運動飲料等可隨時補充，或是以自己攜帶的電解質發泡錠作為補充，以防肌肉抽筋。進香民眾外食機會多，也應注意食安問題，盡量選擇乾淨的店家、乾淨的食物，吃東西前、如廁後都要記得洗手，或以乾洗手、酒精等隨時消毒雙手。

今年白沙屯媽祖進香將於12日深夜起駕，迄今報名人數已破45萬人，創下歷史新高。童敏哲說，為避免長時間行走發生腳傷，出發前應循序漸進訓練體能。最重要的是，選擇適合走路的鞋子，千萬不要為了遶境買新鞋，易磨腳破皮流血；另搭配厚襪或五指襪，減少摩擦生成水泡。

媽祖進香與遶境活動具有濃厚民俗特色，但也伴隨一定風險，包括鞭炮炸傷、煙霧刺激呼吸道，引發氣喘或過敏。童敏哲提醒，應留意飲食安全及用餐環境清潔，尤其小心存放過久的便當或結緣點心，若衛生條件不佳，易導致腸胃炎，務必吃熱食、勤洗手，備妥個人常用腸胃藥。