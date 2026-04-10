獨居長者的餐桌：一碗麵看見照護缺口

獨居老太太享用番茄鮭魚瑤柱麵。圖／陳彥甫提供

據內政部推估，我國65歲以上人口達457.3萬人，其中一人戶占25.8%，亦即每4位長者中，就有1位處於獨居狀態。但政府列冊並納入定期關懷的獨居長者，僅約5.5萬人，顯示仍有大量高齡者處於支持系統之外。

近期訪視一位82歲獨居長者，讓人深刻體會老年生活的脆弱。她身體衰弱，伴隨慢性疾病，日常生活雖勉力自理，但飲食情況令人憂心。當問及晚餐時，她淡淡地說：「不餓，餓了就吃幾顆葡萄和一些餅乾。」這樣的「一餐」，正是許多獨居長者的日常寫照。

隨著年齡增長，腸胃功能退化、咀嚼吞嚥能力下降，加上長期獨處帶來的情緒低落，往往使食欲減退，進而增加營養不良的風險。這類長者看似能自理，實則在「吃」這件事上，最容易被忽略。

當下決定為她準備一頓簡單且均衡的晚餐。利用冰箱現有食材，煮了一碗番茄鮭魚瑤柱麵：以瑤柱麵作為主食提供熱量，加入鮭魚與雞蛋補充優質蛋白質，再搭配大陸妹、雪白菇與牛番茄，兼顧膳食纖維與抗氧化營養素，並以蔥花提味。當熱騰騰的麵端上桌，她眼睛一亮，笑著說：「看起來很好吃。」那一刻，食物不只是營養，更是一種被關心的感受。

長照餐食照顧的核心，不在於複雜或昂貴，而在於「均衡」與「用心」。適當的食材搭配、色香味的提升，以及陪伴進食的過程，都能有效改善長者的進食意願與營養狀態。對獨居長者而言，一頓有人陪伴的餐食，往往比任何補品更具意義。

面對高齡化社會，餐食不應只是填飽肚子的日常，而是維持健康、延緩失能的重要介入。透過專業的營養規畫與持續的關懷陪伴，讓長者在熟悉的生活中，仍能安心吃、好好活，這是長期照顧服務不可或缺的一環。