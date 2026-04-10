健康你我他／悅讀英文經典 生命光輝溫暖我心

45年前就讀花蓮女中，早自修時，班導師靜靜地閱讀英文書，那份從容與專注，令我心生嚮往，期許未來也能如此徜徉於英文書籍中。大學英文系畢業後，我成為中學英文教師，「悅讀」這門功課，從未停歇。

春天鳶尾花盛開，聯想到梵谷畫作「鳶尾花」，翻開Deborah Heiligman著作「Vincent and Theo」，特寫弟弟對他的關愛與照顧，讓我為梵谷在短暫人生中，擁有手足情誼而感到欣慰。

閱讀諾貝爾文學得主韓江與孟若的作品，發現隨著人生閱歷累積，如今的我更能以英文理解文本的深意。

去年11月聯合報副刊，翻譯家施清真介紹Ann Patchett，「This is the Story of a Happy Marriage」、「These Precious Days」遂成我的案頭書，文筆親和優美，如一股暖流迴旋我心。

近日讀Michelle Young的「The Art Spy」，法國博物館策展人Rose Valland在二戰期間與同事保全藝術珍品，使其免於戰火摧殘，儘管Rose職場上遭受不公平待遇，其堅定的責任感及貢獻，展現人性光輝高度，令我敬佩。

經典作品刻畫不同時代與多樣生命面向，我透過閱讀明白即使在最黑暗時刻，仍可見燁燁生命光輝。高中導師長留腦海中的閱讀典範，與經典作品閃現的光明，彼此輝映，相得益彰，既照見過去，也照亮心靈，讓我始終保持敏銳與好奇。