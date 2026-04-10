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移工直聘推動成效差 勞長允改善流程

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
勞動部長洪申翰承諾，3個月內將提出強化移工直聘流程方案，今年會完成流程改善。記者林伯東／攝影
勞動部長洪申翰承諾，3個月內將提出強化移工直聘流程方案，今年會完成流程改善。記者林伯東／攝影

為防制強迫勞動，勞動部將逐步推動公平招募、仲介收費透明合理化、精進直接聘僱等。但立委直言，若要在三年內落實製造業、漁撈業雇主支付移工海外招募費，中小企業主可能會跳腳，正本清源之道是提高直聘使用率、降低對仲介的依賴，但直聘推動近廿年，迄今直聘率仍在百分之三左右徘徊，問題就出在直聘不好用。

勞動部長洪申翰承諾，三個月內將提出強化直聘流程方案，今年會完成流程改善。至於何時引進印度移工？洪則說，今年有機會。

立委王育敏表示，直聘程序繁瑣、行政成本高、服務據點少，這些都讓民眾認為直聘不好用，導致降低依賴仲介的政策目標無法實現。

立委林淑芬說，相對於早就開始負擔移工海外招募費、服務費的大企業，台灣絕大多數中小企業主都付不起這筆錢。她認為，只要仲介制度持續存在，當三年時間一到，雇主非埋單不可，這些中小企業馬上跳起來。

「正本清源之道，是推動國對國直聘。」林淑芬表示，直聘制度推動近廿年，至今比率依然停留在百分之三左右，國家必須扛起責任，大幅提高直聘率，唯有企業不再仰賴仲介，移工零付費才推得起來，要求勞動部明確設定直聘比率目標值。

洪申翰坦言，現在直聘比率很低，也認同直聘制度是重要關鍵，而重中之重就是簡化流程與程序。勞動部正如火如荼檢討直聘流程，也陸續跟來源國商議擴大海外選工、移工人數穩定供給，並將增設直聘服務據點。

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