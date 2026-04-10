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製造業、漁業移工海外招募費 將由雇主支付

聯合報／ 記者葉冠妤黃婉婷林海／台北報導
據台美對等貿易協定（ART）承諾，勞動部將推動修法，3年內落實製造業、漁撈業雇主支付移工海外招募費及相關費用。圖為漁港內的外籍漁工。記者劉學聖／攝影
據台美對等貿易協定（ART）承諾，勞動部將推動修法，3年內落實製造業、漁撈業雇主支付移工海外招募費及相關費用。圖為漁港內的外籍漁工。記者劉學聖／攝影

行政院會昨拍板「就業服務法」修法草案，禁止雇主或仲介扣留勞工護照等身分文件、侵占財物及收取保證金等行為，違者可處六萬元至卅萬元罰鍰，仲介最重可處停業處分、雇主則廢止聘用外國人許可及管制申請案，保障勞工保管證件的自主權。

現行條文規範，禁止雇主、仲介違反求職者或員工意願扣留其身分證明等文件，修法後即便「勞工同意也不可以」，無論本國勞工或外國勞工都適用。

勞動部次長陳明仁說，現行法規雖禁止違反勞工意願去留置文件，實務上「勞工同意留置」時常衍生諸多爭議，修法後讓雇主不必要有留置行為，避免升高強迫勞動風險。

此外，目前依照不同移工來源國、產業別，移工在母國被收取的招募費落在十萬元到二十萬元不等。勞動部長洪申翰昨表示，據台美對等貿易協定（ＡＲＴ）承諾事項，勞動部將推動修法，三年內落實製造業、漁撈業雇主支付移工海外招募費及相關費用。

洪申翰說，目前也正在檢討仲介評鑑指標，將公平招募精神納入評鑑指標的評分項目，新制可望明年上路。

農業部漁業署長王茂城表示，針對境外聘僱的遠洋漁工，漁業署已經完成修法禁止雇主留置漁工證件，未來也將落實外籍遠洋漁工來台工作零付費，但目前移工來源國端收費不透明，有關移工護照、健檢、服務費等總共收多少錢必須講清楚，否則雇主會不知所措。

工總理事何語認為，這是一個正確的方向，目前仲介費用的確收的太高，很多移工前六個月的薪水，都要拿來還款，等於錢都被仲介拿走。

但對於修法後是否會讓雇主負擔更重，進而影響聘用移工意願，何語則說，真正有需要的雇主不會在意，政府有收社會安定費、職能訓練費等，應該也要發揮效用，扮演更重要的角色。

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