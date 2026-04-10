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7成人禍 海龜受傷 復原逾1年

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

公民科學計畫「海龜點點名」與中研院團隊合作發現，台灣小琉球綠蠵龜在野外受傷後，平均需耗時五百天以上才能完全復原，復原速度遠低於鯨鯊、海豚等大型海洋生物，其中超過七成致傷屬人為因素，如螺旋槳擊傷、魚線纏繞等，呼籲在海龜覓食熱點設立低速航行區、強化休閒垂釣管理等措施。

研究團隊分析二○一○年至二○二四年間、七二三三筆觀察紀錄，共七○九隻個體，其中一○五隻曾受傷，並從十三隻長期追蹤個體精確計算傷口癒合時間。結果顯示，不論是船隻螺旋槳撞擊或魚線纏繞，海龜平均需約五百天才能完全復原，最嚴重的要六百天以上。

在這十三隻追蹤海龜中，螺旋槳擊傷有十二件、魚線纏繞兩件、不明原因五件，人為致傷比率高達百分之七十三。根據海龜不同傷口復原平均時間，螺旋槳撞擊約五二七天，魚線纏繞約五三八天，不明原因傷口約五六○天。

綠蠵龜「小強」為例，其右前肢遭魚線纏繞致傷口潰爛，在第六二七天後記錄到傷患處已自行斷肢。綠蠵龜「小破洞」則曾兩度被記錄到遭螺旋槳擊中造成重傷，首次受傷後六九五天才癒合，第二次受傷則經歷五百多天才恢復。

「海龜點點名」共同創辦人馮加伶說，台灣小琉球綠蠵龜在野外受傷後，平均需耗時五百天以上才能完全復原，其中超過七成致傷因素屬於人為。記者林俊良／攝影
「海龜點點名」共同創辦人馮加伶說，台灣小琉球綠蠵龜在野外受傷後，平均需耗時五百天以上才能完全復原，其中超過七成致傷因素屬於人為。記者林俊良／攝影

海龜點點名協會共同創辦人、中研院國際生物多樣性學程博士馮加伶指出，相較鯨鯊傷口約卅五天即可達百分之九十閉合，海龜復原過程格外漫長，推測與其低代謝率與海龜背甲盾片生長耗時有關。

馮加伶說，研究發現，約百分之八十受傷海龜最終能完全癒合，即使失去單肢或龜殼畸形，仍能恢復覓食能力並長期存活；另約百分之十點五個體曾出現重複受傷，特別是多次被螺旋槳擊中，顯示人為威脅持續存在，但復原後的存活率尚不得而知。

中研院生物多樣性研究中心主任陳國勤呼籲，政府應仿效美國、澳洲等，在海龜覓食熱點設立低速航行區，以降低船擊風險，並建議強化休閒垂釣管理，包括設置魚線回收設施等，減少纏繞事件發生。

中研院 海龜 時間 綠蠵龜 小琉球

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