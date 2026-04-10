udn售票網12歲 脆文說故事抽獎

為防制強迫勞動，勞動部將逐步推動公平招募、仲介收費透明合理化、精進直接聘僱等。但立委直言，若要在三年內落實製造業、漁撈業雇主支付移工海外招募費，中小企業主可能會跳腳，正本清源之道是提高直聘使用率、降低對仲介的依賴，但直聘推動近廿年，迄今直聘率仍在百分之三左右徘徊，問題就出在直聘不好用。

2026-04-10 00:34