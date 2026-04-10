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udn售票網12歲 脆文說故事抽獎

聯合報／ 本報訊

歡慶udn售票網十二周年！聯合數位文創推出周年慶活動，於瘋活動官方Threads發起「第一屆說故事大賽」，邀請民眾分享一個與「十二」相關的故事或冷知識。活動期間留言按讚數最高前三名可獲得購物金一千兩百元，另加碼抽出十二位幸運得主，每人可得六百元購物金，活動至四月十二日截止。

近期多檔精彩節目陸續登場，包括韓國人氣舞台劇「Beautiful Life」，將於四月廿四日至五月三日於台北城市舞台演出；鋼琴家劉珒（Kate Liu）四月廿八日於國家音樂廳舉辦獨奏會。

國際經典作品方面，丑劇大師斯拉法「下雪了」將於六月展開台北、台中、高雄巡演；西班牙國家舞團則於七月登台演出全本芭蕾經典「唐吉訶德」。此外，「VR聲優祭—沉浸視界・零距離LIVE體驗」於台北公館CLASSROOM（原公館東南亞戲院）限定登場，結合VR與劇院音效打造全新觀演體驗，凡購票即贈日本直送限定紀念卡。更多活動資訊請上udn售票網查詢。

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