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投縣府遭檢舉違法拓路 破壞石虎棲地

聯合報／ 記者李柏澔江良誠／連線報導

名間焚化爐興建案爭議延燒，南投環保局計畫拓寬聯外道路，名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉公所及環團代表昨赴監察院陳情，檢舉南投縣政府在二階環評未通過前，涉嫌違法拓寬道路及破壞柴棺龜與石虎等瀕危動物重要棲地，要求監察院盡速立案阻止不當聯外道路拓寬。南投縣政府指出，名間鄉永續處理中心聯外道路拓寬工程為處理全縣垃圾堆置的必要措施，一切程序均合法進行。

監督施政聯盟召集人陳椒華說，南投環保局涉嫌在環評未通過前違法拓寬聯外道路，並公開表示明年就要發包拓寬工程。南投縣環保局的作法難道是告訴大家環評作業是假的，此案一定會過關？

名間鄉長陳翰立表示，焚化爐案仍處於第二階段環評階段，南投縣政府卻已著手規畫甚至推動聯外道路拓寬，讓地方產生高度疑慮與不安。這次向監察院陳情，除反映地方聲音外，更在維護程序正義，確保重大決策建立於完整審查與充分討論。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠說，在未許可開發前就先行開路，將額外造成路殺風險，開發單位應邀集石虎專家針對石虎及其他野生動物與環境議題做處理，才可開發。看守台灣協會秘書長謝和霖批評，作為開發單位的環保局竟在環評未過前發包，且揚言無論環評過或不過，該道路都會拓寬，其切割開發行為意圖明顯，蠻橫至極。

南投縣政府指出，名間鄉永續處理中心聯外道路拓寬工程，是處理全縣垃圾堆置問題的必要配套措施，包括工程規畫、道路設計及管線協調皆屬縣府合理職權，所有作業均依法辦理，並無任何違法情事。而為確保環境保護，二階環評將完善監測方案，包括生態影響評估與水土保持措施，讓垃圾自主處理計畫與環評監管同步推進，盼各界以專業理性角度審查，避免情緒干擾地方發展。

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