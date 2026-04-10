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備藥不易 寵物用藥新制 獸醫籲暫緩

聯合報／ 記者李柏澔林琮恩／台北報導
「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」將於7月上路，不少飼主、獸醫擔憂新制恐造成藥品取得不易、夜間急診不便等情形，呼籲暫緩實施。圖／聯合報系資料照片
「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」將於7月上路，不少飼主、獸醫擔憂新制恐造成藥品取得不易、夜間急診不便等情形，呼籲暫緩實施。圖／聯合報系資料照片

人用藥品轉供動物使用管理新制預計七月上路，不少飼主、獸醫擔憂新制恐造成藥品取得不易、夜間急診不便等情形，呼籲暫緩實施。對於農業部預計開放獸醫師開立儲備用藥購藥證明，為整批購買儲備用藥方式，也讓衛福部食藥署擔心藥品流向不明，反對版本草案。農業部表示，今將舉行會議徵詢各界意見，若在臨床實務有窒礙難行之處，不會貿然上路。

農業部與衛福部兩年前訂出「人用藥品於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，新制規定，同時供人與動物使用的藥品須由藥商登錄為動保藥品後，方可販售給動物診療機構，引發爭議。台灣野灣野生動物保育協會秘書長綦孟柔說，新制未考量動物救傷實務和地理特殊性，也忽略生命脆弱性，若強行上路，將導致基層獸醫體系崩潰，要求暫緩上路。

綦孟柔建議法制調整應採兩階段模式，短期應全面改採流向申報管理，建立專案備藥制度，賦予獸醫醫療單位合法儲備藥品的權力。長遠作法上，應接軌歐盟、英國及澳洲的先進模式，除涉及公共衛生風險的特定藥物外，應全面開放獸醫師依臨床需求使用人藥。

獸醫內科醫學會理事長鍾聲樺表示，目前申請動保用藥許可證幾乎全為國內藥廠，沒有任何國外藥廠會為了台灣特殊的藥物使用制度更動藥品標籤，這使得許多優良進口藥物僅能透過新制單次購得，且由於台灣採取正面表列，沒有在表列上的藥品無法透過任何方式購得，「真正是看得到、吃不到」，不利動物醫療。

對於農業部防檢署所提修正草案，將放寬獸醫師、獸醫佐基於實務需要可開立「儲備藥品購藥證明」，並採整批購買儲備用藥，而非單一次購藥證明，提供單一隻寵物使用。為此，食藥署持反對意見，籲維持現行規定，購藥證明應載明飼主、動物及藥品等資訊，掌握人用藥品轉供動物使用流向管理與追蹤。

「防檢署嚴重失職，未積極鼓勵藥商申請動保用藥。」基層藥師協會理事長沈采穎說，若開放獸醫診所儲備人用藥品，恐有流向不明之虞，建議由獸醫師列出的急救必要用藥清單可少量備用，並訂出嚴謹的流向管理措施。

熟悉藥品政策的東亞政經塾顧問丁旗源指出，防檢署應建立完整人用藥跨用管理機制，強化獸醫收費與用藥資訊揭露透明度，並開放社區藥局申請販售動物用藥，由藥事專業分擔風險，同時要求動物用藥廠商建立穩定供貨機制，推動部分動物用藥轉類指示用藥，提升用藥可近性。

農業部表示，近日持續與食藥署共同研商寵物用藥新制，除研商增加動物用藥取得即時、安全的備藥機制，同時也就動物保護藥品標籤規定、管制藥品、蛇毒血清等低頻藥物等議題，持續與衛福部及各方協商，在確保寵物生命權及醫療權下進行有效管理。

農業部 食藥署 獸醫師

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