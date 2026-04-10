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寵物友善 高市5月試辦 狗狗搭公車免裝籠

聯合報／ 記者宋原彰萬于甄吳淑玲／連線報導
台南市去年九月起試辦「假日友善狗狗公車」，在棕幹線及綠十七等兩條路線開放飼主可使用牽繩方式攜帶寵物，不必放入寵物籠，讓市民能在假日與毛小孩共享快樂出行時光。圖／台南市政府提供
台南市去年九月起試辦「假日友善狗狗公車」，在棕幹線及綠十七等兩條路線開放飼主可使用牽繩方式攜帶寵物，不必放入寵物籠，讓市民能在假日與毛小孩共享快樂出行時光。圖／台南市政府提供

高雄市寵物隨主人搭大眾運輸工具須強制裝籠且尺寸受限，飼主抱怨不夠友善。相較之下，台北新北早在十年前已推狗狗友善公車，台南去年九月也試辦假日路線。高市民代建議選擇行經寵物公園的路線優先試辦，交通局回應，五月起會以行經中正寵物公園的公車先開辦，提升寵物友善運輸環境。

高市交通局表示，高市今年五月將推「狗狗友善公車」，行經中正寵物公園的公車擇一線試辦犬隻免裝籠、繫牽繩即可搭乘，飼主乘車限帶一隻，需自備用品負責清理便溺。動保處指上車的寵物需植晶片並完成犬隻登記，寵物上車後置於飼主腳邊、遠離車門且不能占用座位，危險性犬隻需以長繩或長鍊牽引，配戴透氣口罩，若犬隻失控，必要時飼主需於鄰近停靠站下車。

公車業對搭載寵物各有規範，以高雄客運為例，籠具體積不得超過廿七立方公寸，不得置於通道並確保無糞尿外漏；若占用座位須付半票，違規可拒載。台南市公車處指出，除導盲犬外，攜帶的小動物須妥善裝籠，若不適合隨車運送，業者可拒載。

但張姓飼主說，公車的寵物規範幾乎因司機而異，高雄有司機要求寵物需放入硬籠或袋內不得露出頭部，有的隨意放行，他曾因提籠上車遭司機碎念。另有民眾擔心開放寵物免置籠，萬一犬隻在公車上互咬或失控、便溺產生異味，恐難控制，「配套措施需制訂完全」。

高市青年事務委員郭武嚳指出，高雄公車寵物運輸規定較雙北與台鐵嚴格，若限制籠具體積，恐降低中大型犬外出與認養意願，議員張博洋說，市府近年打造多處寵物公園，部分飼主受交通與私人運具限制難以利用，建議選擇行經寵物公園的路線，規畫專門班次或特定時段開放飼主免提籠搭乘。

台南市去年九月起已試辦「寵物公車」，棕幹線及綠十七線兩條路線，假日各三班次，方便飼主前往新營區南瀛綠都心寵物公園、南區明和公園，能以牽繩帶寵物上公車；市府公車處表示，試辦迄今約半年，帶毛小孩搭公車的乘客人數不算多，但反映都還算正面。

台南 台北 新北

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