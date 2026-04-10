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高齡社會 敬老卡恐成財政黑洞

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中報導

台中市敬老愛心卡獲市民好評，服務項目從大眾交通運輸擴及計程車、醫療與運動，使用人數逐年攀升，市府編列預算也從市長盧秀燕上任的五億元，到今年突破十億元。民代警示，隨著高齡化社會來臨，長者比例增加，敬老愛心卡所需預算勢必增加，若不謹慎對待，恐成財政黑洞，但有學者認為，各縣市都有敬老卡設計，可依縣市特性設計不同使用項目，甚至跨區使用。

台中市議員林昊佑指出，盧秀燕剛上任時，二○一九年的敬老愛心卡預算約五億元，今年已經上升到十億元，是七年前的兩倍；台中市六十五歲以上長者人口持續增加，平均每年會多出四萬人，假設每個人每月使用五百點，一年預算就是約二億五千萬，四年後預算將突破二十億元。

林昊佑強調，支持長輩福利政策，但應該重新檢視政策是否真的有讓長者變得更健康、更願走出家門，建議導入健康誘因機制，例如完成健檢後，領取完整點數，也應將民間健身房與運動資源納入使用場域，建立滾動式檢討機制，分析使用數據與成效。

東海大學會計系副教授陳岳鴻表示，全台人口老化是事實，各縣市幾乎都有敬老愛心卡，但各縣市區位不同，使用狀況有差異，建議可以仿效TPASS模式，由中央統籌編列預算集中資源，一體適用，但可依照各縣市特性適用不同使用項目，可以採北北基或是中彰投模式跨區使用。

社會局長廖靜芝說，全市領卡數約五十三萬，八成有使用，平均每月使用三百到四百點，顯示愈來愈多長輩願意使用敬老愛心卡走出家門，市府願意根據使用狀況調整，讓使用率繼續提升。

盧秀燕 台中市

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