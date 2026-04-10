敬老卡盼擴大服務 中市：考量財源 桃市：有難度

台中市推動敬老愛心卡多年，可用於搭乘計程車、折抵就醫部分負擔、進出運動中心等，每月一千點，已發出五十三萬張，使用率破八成，民代反映擴大補助、放寬限制，市府回應需考量財源；桃園市發行敬老卡四十一萬張，開卡使用逾九成，僅能用於交通與運動場館，因預算限制，欲擴大使用項目、服務範圍有難度。

台中市從前市長胡志強時代就推動敬老愛心卡，最初僅提供市區公車、國道客運等大眾運輸的乘車補助，二○一八年起功能擴大，包含折抵衛生所看診費和部分負擔、折抵計程車費用，後加上國民運動中心課程費用。

台中敬老卡搭乘計程車每趟次最高補助八十五元，台鐵最高補助四十五元，每月一千元，月底點數自動歸零，截至今年三月，敬老愛心卡有效卡數五十三萬二千八百二十張，去年使用率逾八成。

台中市議員張芬郁指出，常收到長者反映「限制多」、「沒彈性」，計程車單趟次只能折八十五元最被詬病，也有希望取消「月底自動歸零」機制，更有彈性。

議員陳雅惠、謝家宜認為，計程車補助要考量物價調整，擴大服務，包含市場、超市和社區據點等，從交通補助升級到生活支持，醫療減免部分，可從部分負擔擴大到掛號費折抵。

市議員劉士州指出，前市長林佳龍時代沒有限制單趟折抵上限，造成部分弊端，少數人會刷卡換現金，才作限縮。

台中市府回應，敬老卡目的是提供長輩出門誘因，計程車每趟次八十五元在六都中算高，重點是出門，而非用完點數，另需考量財源負擔。

桃園敬老愛心卡發行超過四十一萬張，開卡使用約三十九萬兩千張，目前僅開放交通運輸、使用運動場館，台鐵補助車資，從單趟三十元調高到七十元，也開放YouBike2.0E電輔車租借，預計五月再新增龜山大坪頂地區的新北市區公車路線。

桃園市府表示，擴大敬老卡使用項目，不分藍綠民代都有反映，但敬老卡政策非法定社福，已被審計處檢討多年，增加預算不易，去年敬老卡預算編列四億四千八百萬元、實際執行四億三千八百萬元，今年則編列四億九千五百萬元，預計實際支出也會接近預算，不會剩太多。