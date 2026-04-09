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肖楠、月桃揉入果醬有森林味 職人楊雁晴勇奪世界大賽1銀6銅

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭在地職人楊雁晴展示在英國「世界柑橘類果醬大賽」的得獎果醬。記者戴永華／攝影
宜蘭在地職人楊雁晴展示在英國「世界柑橘類果醬大賽」的得獎果醬。記者戴永華／攝影

宜蘭農產加工再傳捷報！職人楊雁晴憑藉「青菓邸舍」品牌，最近在英國「世界柑橘類果醬大賽」勇奪1銀6銅。她巧妙運用宜蘭茂谷柑結合肖楠葉、月桃葉等森林元素製成果醬，成功將在地風味推向國際舞台，讓國際評審品嘗到台灣山海與四季交織的獨特風味。

被譽為「果醬界奧斯卡」的「世界柑橘類果醬大賽，自2005年於英國湖區舉辦以來，一直是全球果醬職人的最高殿堂；2026年賽事競爭激烈，吸引來自全球33個國家、超過3400件作品參賽。

來自宜蘭冬山鄉的果醬研發職人楊雁晴以「森林系」風味為核心，一口氣研發出多款創新作品，成功在分項組別中獲得評審高度肯定，總計摘下7面獎牌，提升台灣農產加工在國際的能見度。

楊雁晴創立「青菓邸舍甜品坊」深耕在地食材，透過加工技術提升農產附加價值。本次得獎作品展現極高的風味設計能力，其中「茂谷白鷺紅果醬」榮獲「適合佐料類組」銀牌，並於全類組及茶類組獲銅牌肯定；「柑橘素馨紅果醬」則在全類組摘銅，作品不僅融合優質柑橘，更加入宜蘭引以為傲的在地茶葉，獨具巧思。

最受矚目的獲獎作品「山風釀-橙辛（茂谷・肖楠・月桃）」果醬，由楊雁晴與農業部林業及自然保育署宜蘭分署、國立宜蘭大學森林暨自然資源學系共同研發。

產品以茂谷柑為基底，大膽混搭台灣特有種「肖楠葉」的沉穩木質調、「月桃葉」的獨特辛香氣，將森林資源融入農產應用的創意，一舉在全類組、適合佐料類組及有趣材料類組奪下3面銅牌，成為農業六級化與地方創生的具體示範。

代理縣長林茂盛今天貼紅榜祝賀，他說，縣府積極推動農產品品牌化與國際行銷，鼓勵青年返鄉創業，楊雁晴結合創意與工藝，成功讓宜蘭風味轉化為國際品牌，「讓農產品不只賣得出去，更賣出價值與尊嚴」，縣政府將持續提供技術輔導與資源挹注，支持在地業者深化加工，讓更多國內外消費者認識優質農產。

宜蘭在地職人楊雁晴在英國「世界柑橘類果醬大賽」的得獎果醬。記者戴永華／攝影
宜蘭在地職人楊雁晴在英國「世界柑橘類果醬大賽」的得獎果醬。記者戴永華／攝影

宜蘭在地職人楊雁晴最近在英國「世界柑橘類果醬大賽」勇奪1銀6銅，代理縣長林茂盛今天貼紅榜祝賀。記者戴永華／攝影
宜蘭在地職人楊雁晴最近在英國「世界柑橘類果醬大賽」勇奪1銀6銅，代理縣長林茂盛今天貼紅榜祝賀。記者戴永華／攝影

宜蘭在地職人楊雁晴最近在英國「世界柑橘類果醬大賽」勇奪1銀6銅，她巧妙運用宜蘭茂谷柑結合肖楠葉、月桃葉等森林元素製成果醬，讓評審大為驚豔。記者戴永華／攝影
宜蘭在地職人楊雁晴最近在英國「世界柑橘類果醬大賽」勇奪1銀6銅，她巧妙運用宜蘭茂谷柑結合肖楠葉、月桃葉等森林元素製成果醬，讓評審大為驚豔。記者戴永華／攝影

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