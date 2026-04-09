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台大雲林分院22歲生日 走過醫療沙漠變成幸福綠洲

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台大雲林分院資深人員向年輕返鄉醫院和家人獻花致意，期待未來能有更多有志青年返鄉奉獻。記者蔡維斌／翻攝
台大雲林分院資深人員向年輕返鄉醫院和家人獻花致意，期待未來能有更多有志青年返鄉奉獻。記者蔡維斌／翻攝

台大雲林分院今天選擇在綠茵湖畔，優美音樂聲中歡度改制22年院慶，各界冠蓋雲集共同為醫院慶生，還特地安排資深醫護人員向4名年輕返鄉醫師獻花致意，象徵世代菁英薪傳永續，回顧22年前台大跨過濁水溪來到雲林，多年來上下一心，守護每位雲林人健康，如今升格為準醫學中心，讓醫療沙漠變成幸福綠洲，成為這場生日趴最大亮點。

今天下午這場在虎尾澄霖沈香園區舉行的浪漫院慶由台大雲林分院院長馬惠明主持，雲林縣副縣長陳璧君、台大副校長楊志新、台大醫院總院長余忠仁、雲林縣檢察長林秀敏、中央畜產會董事長蘇治芬等政商醫界人士均到場同慶，在祈福天燈升空之際，大家齊聲祝福台大雲林分院22歲生日快樂。

馬惠明表示，雲林早年醫療資源不足，台大醫院跨越濁水溪到雲林，多年來持續補足「急、重、難、罕」醫療缺口，去年獲升格為準醫學中心，象徵臨床、教學與研究量能全面提升，未來將持續發展更貼近在地需求的健康照護模式。

2004年4月1日台大接手當年的署立雲林醫院，改制為台大雲林分院，接下「守護中台灣健康」使命，22年下來歷任院長一棒接一棒，艱鉅任務一個接一個，醫療大樓一棟接一棟，院區從斗六擴至虎尾，如今已打造出「雲林醫療城」的雛型，讓雲林人享有都會型的醫療待遇。

會中，回顧22年的影片，激發了白袍兵團更上一層樓的動力，來自總院的長官，則看到雲林分院成長的幸福，尤其安排一場讓資深醫護人員向返鄉年輕醫師李鴻瑋、李安阜、王敬瑜、毛方聖獻花致意的儀式，更讓與會各界感觸到雲林分院向下札根、發展成林的決心。

馬惠明說，虎尾院區正積極進行第二期百億醫療大樓工程，未來將結合新院區持續強化急重症與智慧醫療服務量能，以「人本、創新、智慧、韌性、永續、典範」六大核心方向發展，打造具韌性與永續的醫療體系。

他強調，台大雲林分院已全然發展成為一個可以安心行醫、可以好好生活、也可以成就理想的地方。 當環境已經準備好了，雲林分院也已準備好了。

台大雲林分院改制22年生日，台大總院院長余忠仁捎來更多期待和祝福。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院改制22年生日，台大總院院長余忠仁捎來更多期待和祝福。記者蔡維斌／攝影

台大雲林分院改制22年院慶，選擇在環境優美的沈香綠園歡慶醫院生日。記者蔡維斌／翻攝
台大雲林分院改制22年院慶，選擇在環境優美的沈香綠園歡慶醫院生日。記者蔡維斌／翻攝

台大雲林分院長馬惠明和與會來賓共同完成「六大醫院願景」拼圖，揭示未來推動人本、創新、智慧、韌性、永續及典範發展方向。記者蔡維斌／翻攝
台大雲林分院長馬惠明和與會來賓共同完成「六大醫院願景」拼圖，揭示未來推動人本、創新、智慧、韌性、永續及典範發展方向。記者蔡維斌／翻攝

台大雲林分院改制22年院慶，選擇在環境優美的沈香綠園歡慶醫院生日，地方各界冠蓋雲集。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院改制22年院慶，選擇在環境優美的沈香綠園歡慶醫院生日，地方各界冠蓋雲集。記者蔡維斌／攝影

台大雲林分院改制22年院慶，選擇在環境優美的沈香綠園歡慶醫院生日，地方各界共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院改制22年院慶，選擇在環境優美的沈香綠園歡慶醫院生日，地方各界共襄盛舉。記者蔡維斌／攝影

台大雲林分院院長馬惠明暢談台大的過去與未來。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院院長馬惠明暢談台大的過去與未來。記者蔡維斌／攝影

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