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北市抽驗批發市場蔬果 辣椒豌豆菠菜不合格較多

中央社／ 台北9日電

北市市場處今天公布3月批發市場蔬果農藥殘留監測結果，抽驗900件，838件合格、62件不符規定，主要不合格品項為辣椒、豌豆、菠菜，研判與產地用藥習慣有關，將加強宣導。

台北市市場處今天發布新聞資料表示，北市第一、二果菜批發市場由北市府委託台北農產公司經營管理，為了維護民眾食用生鮮蔬果安全，每天對進場拍賣果菜抽驗農藥殘留，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。

市場處公布監測批發市場監測蔬果的資料，共抽驗900件，包含838件合格、62件不符規定，主要不合格品項為辣椒、豌豆及菠菜。

市場處表示，此次抽驗不符規定的蔬果均完成攔截及報廢，總重共8172公斤，包含針對高風險農產品進行加強抽驗。此批抽驗蔬果的農藥檢驗不合格，主要與產地用藥習慣有關，已要求北農加強產地輔導與宣導用藥安全。

針對此次主要不合格的蔬果，市場處表示，辣椒為北農持續加強抽驗的作物，不合格率尚未明顯改善；豌豆為當月加強抽驗品項；菠菜適逢產季，進貨量多，抽驗件數相對多。

市場處表示，進入批發市場蔬果經抽驗不合格，北農會隨即禁止交易，並暫停當天供應人其餘供應代號的同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後才能拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，並依規定停止其供應。

市場處表示，為有效運用檢驗量能，北農針對不合格蔬果品項加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並通知違規供應單位改善，同時副知當地農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，維護大台北地區食品安全。

北市 北市府 農藥殘留

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