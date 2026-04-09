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豪雨浥注全台水庫1.9億噸水量…經部：新竹夜間減供 水情高掛「黃燈」

經濟日報／ 江睿智／台北即時報導
4月2日至4月8日上午7時，供應新竹、苗栗及臺中用水之主要水庫集水區累計降雨約170至380毫米，對水情有助益，讓新竹寶山及寶二、苗栗永和山與臺中鯉魚潭等水庫蓄水量回升，圖為寶二水庫。記者胡經周／攝影
4月2日至4月8日上午7時，供應新竹、苗栗及臺中用水之主要水庫集水區累計降雨約170至380毫米，對水情有助益，讓新竹寶山及寶二、苗栗永和山與臺中鯉魚潭等水庫蓄水量回升，圖為寶二水庫。記者胡經周／攝影

0404豪雨為我國中部以北地區帶來降雨，使新竹寶山及寶二、苗栗永和山與臺中鯉魚潭等水庫蓄水量回升，不過經濟部考量後續梅雨仍有不確定性，且因應後續農業用水需求，因此仍新竹維持減壓供水之黃燈，台中則維持水情提醒綠燈。

經濟部水利署表示，新竹雖維持減壓供水，惟縮短自來水夜間減壓時段由原22時至隔日5時縮短為23時至隔日4時，縮短2小時。

經濟部表示，這波鋒面降雨主要集中於中部以北地區，統計4月2日至4月8日上午7時，供應新竹、苗栗及臺中用水之主要水庫集水區累計降雨約170至380毫米，預估為全台水庫帶來約1.9億噸水量挹注，對水情有助益，讓新竹寶山及寶二、苗栗永和山與臺中鯉魚潭等水庫蓄水量回升。

經濟部表示，惟考量後續梅雨仍有不確定性，且因應後續農業用水需求，經跨部會4月8日召開會議審慎評估後，新竹維持減壓供水之黃燈，惟縮短自來水夜間減壓時段由原22時至隔日5時縮短為23時至隔日4時，縮短2小時，台中則維持水情提醒綠燈，其餘地區水情正常。

經濟部強調，目前已進入枯水期末段，雖有春雨挹注，但後續梅雨仍具變數，為穩健全台供水，將持續落實各項防旱作為，全力達成6月底前民生用水不進入分區供水、產業生產穩定不受影響之供水目標，並讓農業一期作得以順利收成。

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