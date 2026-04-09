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寵物用藥新制各界憂延誤治療 專家提4建議：動物用藥轉類指示用藥

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
農業部防檢署將於明天舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，該寵物用藥新制備受爭議，原先由防檢署副署長傅學理主持的會議，將改由農業部次長杜文珍主持。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照
農業部防檢署將於明天舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，該寵物用藥新制備受爭議，原先由防檢署副署長傅學理主持的會議，將改由農業部次長杜文珍主持。示意圖，非新聞當事照。圖／聯合報系資料照

農業部防檢署將於明天舉行「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」修正草案會議，該寵物用藥新制備受爭議，原先由防檢署副署長傅學理主持的會議，將改由農業部次長杜文珍主持。東亞政經塾顧問丁旗源建議，防檢署應建立完整人用藥品管理機制，開放社區藥局販售動物用藥，另呼籲動物用藥廠商建立穩定供貨機制，並推動部分用藥轉類指示用藥。

丁旗源指出，我國藥品管理長期採取明確分工，動物用藥由動物用藥品管理法規範，屬農業主管機關權責；人用藥品則依藥事法管理，由衛福部主責。此安排基於專業審查、風險控管與責任歸屬的制度設計，也就是說，「藥品進入哪一個使用體系，就應接受該體系完整且一致的規範」，此為藥政治理最基本的原則。

伴隨動物醫療需求快速成長，動物專用藥品與醫材供應長期不足，立法者於民國104年修正動物保護法時，開啟了例外機制。丁旗源說，動保法修法後，治療動物疾病所需藥物不足時，得由中央主管機關公告一定類別之人用藥品，並由獸醫師填載診療紀錄後使用；其使用管理辦法，則由農業主管機關會同衛生主管機關訂定。

丁旗源表示，前述設計固然為臨床現場提供必要彈性，但其本質僅是「例外開窗」，而非對既有藥政體系的全面重構，而這扇窗口開啟後，制度卻長期停滯不前，承接授權的「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」，遲至113年2月26日才公布，且預計今年7月1日才正式生效，近十年制度空白，使第一線獸醫長期處於灰色地帶，也暴露行政機關在跨部會議題上的遲滯與失能。

「更根本的問題在於，當政府允許人用藥品跨入動物醫療體系，其法律基礎是否仍應停留於動物保護法的附帶條款？抑或應回歸藥事法，在藥政體系內明確處理用途變更與風險轉移？」丁旗源指出，現行作法顯然出現「體系倒置」疑慮。

丁旗源舉例，近期被炒作的「醫用氣體」議題，為一場錯置焦點的假議題，依既有公告，人用藥品可供動物使用的類別中，第656項即為「氧氣」，早已納入開放範圍，也就是制度並未禁止，問題癥結在於市場機制失靈，部分業者不願投入動物用藥查驗登記，導致供給不足，「卻反過來將責任歸咎於法規限制。」

制度設計亦可能引發經濟誘因扭曲。丁旗源說，當人用藥品在健保體系下價格低廉，若轉入寵物醫療市場，卻可能以自費高價販售，將形成顯著價差紅利。更令人憂心的是，部分診所對用藥資訊揭露不足，甚至需額外付費才提供藥名，資訊不對稱問題相當普遍。在飼主普遍感嘆寵物醫療費用高昂的情況下，若再擴大人用藥跨用，卻未同步建立透明機制，只會進一步加劇民怨與制度不信任。

丁旗源表示，若藥品供應體系勢必要開放至獸醫端，則不應侷限於單一通路。社區藥局具備專業藥事人員與高密度分布的優勢，理應納入制度設計之中。若此次修正草案能明確引入社區藥局參與動物用藥供應，在降低流通成本、減輕飼主負擔的同時，也有助於強化用藥指導與安全監控。當然，此舉須建立在衛福主管機關與農業主管機關協同監管之上，方能兼顧效率與風險控管。

本次修法須確保「制度站得住」，丁旗源提出四項建議，第一，防檢署應建立完整人用藥跨用管理機制，包括流向追蹤、不良反應通報與稽查制度，並強化獸醫收費與用藥資訊揭露透明度；第二，應開放社區藥局申請販售動物用藥，引入藥事專業分擔風險；第三，要求動物用藥廠商建立穩定供貨機制，拓展至多元通路；第四，推動部分動物用藥轉類指示用藥，確保安全前提下提升可近性。

衛福部 寵物 農業部

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