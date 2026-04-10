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數據驅動IP！有你共創獲國際影視戰略挹注 快速拓展多國市場 力拚下半年興櫃

聯合新聞網／ 有你共創
(圖 / 有你共創提供 - 有你共創宣佈與全球 IP 授權巨頭『國際影視』達成首波戰略合作。)
(圖 / 有你共創提供 - 有你共創宣佈與全球 IP 授權巨頭『國際影視』達成首波戰略合作。)

有你共創數位股份有限公司（uniicreative）宣布正式獲得跨足超過10個國家的指標IP代理商「國際影視（Animation International Ltd.）」之戰略注資。國際影視將成為有你共創邁向國際市場的「首波」核心戰略夥伴。雙方透過資源整合與放大，共同發展亞洲市場，打造全台最強的 IP 營運加速器。

獨創「閉環生態系」商模 獲天王級 IP 推手認證

有你共創跳脫傳統單點授權執行模式，成功建構「內容 × 產品 × 數據 × 場域」的閉環生態系。此次戰略合作，代表著有你共創已完成『從單一授權到生態系運營』的蛻變。印證了這套商模已達跨國營運的黃金標準，足以成為全球IP 進入亞洲市場的最強夥伴。

(圖 / 有你共創提供 - 有你共創總經理林倫慶表示，未來將持續擴展與全球 IP 授權合作。)
(圖 / 有你共創提供 - 有你共創總經理林倫慶表示，未來將持續擴展與全球 IP 授權合作。)

商業加速引擎：國際流量與在地變現的資源互補

此次戰略合作展現了極具競爭力的資源互補優勢：國際影視憑藉橫跨10國與11個海外據點的全球數位媒體矩陣，能為 IP 注入國際級的聲量與影響力；而有你共創則發揮強大的數據整合與多場景運用執行能力，在成功獲流後，不僅能完銷 IP 現有熱門產品，更能迅速啟動「自製商品」開發，建立市場難以超越的商業門檻，將國際流量精準轉化為亮眼營收

數據驅動獲利翻倍 邁向 IPO 資本佈局藍圖

有你共創目前累積近千萬筆實體與線上的交易資料。透過 AI 數據分析，公司能精準預測市場風向與消費者喜好，帶動獲利較前一年度大幅成長超過 100%，證明此生態系模式已進入高效擴展期。

有你共創林倫慶總經理表示：「 我們保有高度的經營獨立性與市場靈敏度！未來將持續擴展與全球各大 IP 產業及授權方之合作 」。有你共創憑藉獨有的數據變現優勢，為預計今年下半年啟動的掛牌上興櫃計畫，注入強大的成長動能。

營收

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