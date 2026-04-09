辛樂克颱風最快今晚生成！明各地偏熱飆高溫 台北有機會達33度

氣象署表示，位於關島東南方的熱帶低壓，最快今晚有機會發展為颱風辛樂克，對台無影響；13日之前各地天氣穩定、高溫炎熱；14、15日北部、東北部轉雨，氣溫略降。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，目前位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，最快今晚至明天就有機會增強為今年第4號颱風辛樂克，預估成形後將持續朝北移動，由於海溫及大氣條件適合它發展，未來有持續增強的可能，但距台遙遠、對台無影響。

林定宜指出，13日之前天氣穩定，各地大多為晴到多雲，午後山區易有短暫陣雨；其中11、12日清晨桃園以北及東北部地區有零星短暫陣雨。

林定宜表示，14日鋒面接近、15日鋒面通過及微弱東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫陣雨；16日東北季風減弱，17日有另一波鋒面接力，仍以北部、東北部地區有短暫雨為主。

氣溫方面，林定宜說，明天各地高溫約在30度左右，台北盆地有機會達攝氏33度、南部近山區平地約34度，特別提醒明天台東可能有焚風發生，留意局部36度以上高溫；各地低溫約在20至23度之間。

林定宜提到，14日鋒面接近，北部地區降雨增加，高溫略降；15日因降雨及東北季風影響，中部以北高溫略降為25至27度，其他地區變化不大。

林定宜提醒，明天至13日馬祖及金門易有低雲或局部霧；今晚至明晨台南以北地區、11日清晨桃園以北地區易有低雲或局部霧，影響能見度。