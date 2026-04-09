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新北「清六食堂」食材驗出沙門桿菌 業者致歉：將退費、提供補償金

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北清六食堂便當店傳出疑似食物中毒案，至今日上午累計有99人送醫。圖／新北衛生局提供
新北清六食堂便當店傳出疑似食物中毒案，至今日上午累計有99人送醫。圖／新北衛生局提供

新北清六食堂便當店近日爆發疑似食物中毒案，截至今日下午3時，新增5人通報，累計就醫達148人，清六食堂下午對外公告，於4月4日、4月5日購買餐點，出示發票或購買憑證，及就醫證明，將退費及提供關懷補償金。

清六食堂表示，針對近日顧客於本店用餐後出現身體不適之情形，本店深感關切，並對造成顧客不安與不適，表達誠摯歉意。目前相關案件已由衛生主管機關進行調查，本店亦全力配合各項檢驗與程序，以釐清原因並確保食品安全。

清六食堂表示，為表達對顧客的關懷與負責態度，凡於4月4日及4月5日期間購買本店餐點，並出現身體不適之顧客，經提出：一、當日消費發票或購買憑證，二、醫療院所診斷或就醫證明，經確認後，本店將提供該筆消費金額經確認後，本店除退費外，並將提供該筆消費金額一倍之關懷補償金。

清六食堂表示，因目前配合主管機關調查作業並暫停營業，相關補償作業將統一登記並依序辦理發放，實際發放時間將另行通知。後續若經主管機關調查確認相關責任，本店將依相關法令規定，配合辦理進一步賠償事宜。如有相關問題，請洽本店客服窗口02-66040136，粉專連結：https://www.facebook.com/share/1AsPMPfRdc/?mibextid=wwXIfr。再次對本次事件造成的困擾，致上最深歉意。

新北市衛生局表示，清六食堂案截至今日下午3時，新增5人通報，累計就醫達148人，其中108人食用公所店便當及40人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有23人住院、8人留院觀察，其餘就醫後已返家休養。清六食堂三家分店均仍暫停營運中，尚未提出復業申請。全案目前已移請檢調偵辦中。

食物中毒 新北 食安

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