動保用藥新制惹議 農業部：持續溝通到制度完善再上路

農業部與衛福部擬於今年七月一日施行人用藥品轉供動物使用管理新制，但引起獸醫界與飼主在寵物治療上的爭議。農業部今表示，本周已與衛福部食藥署進行密集研商，已有調整方向，明天將召開會議持續徵詢各界意見，若在臨床實務上仍有窒礙難行之處，就不會冒然輕易上路。

農業部表示，近日持續與食藥署共同研商寵物用藥新制議題，除研商在原有的雙軌制中增加讓動物用藥取得可以更即時、更安全的備藥機制，同時也就動物保護藥品標籤規定、管制藥品、蛇毒血清等低頻藥物等議題，持續與衛福部及各方協商，明日會議將於防檢署臉書進行直播。

農業部表示，此外，也將根據各單位面臨的臨床實務經驗，就人用藥轉為動物用藥議題持續與各專業團體研商，一定會在確保寵物生命權及醫療權前提下，做有效的藥品管理，包括夜間、稀少藥品的處理方式，並在有共識的基礎下，讓寵物醫療更有保障。