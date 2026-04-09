官員視察跨越軌道「未穿反光背心」遭質疑 台鐵澄清：是臨時通道

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香活動將於4月12日登場，預估將有逾45萬人參與，交通部政務次長陳彥伯、台鐵董事長鄭光遠昨前往白沙屯車站視察，但視察期間未穿反光背心行走在月台末端軌道的畫面流出，遭產工質疑違規。台鐵公司澄清，該處為旅客到站後的臨時通道，該疏運做法行之有年，部分社會人士非台鐵員工不了解。

台鐵因應白沙屯媽祖遶境疏運即將啟動，交通部政務次長陳彥伯、台鐵董事長鄭光遠昨帶隊前往白沙屯車站視察，但視察期間未穿反光背心行走月台末端軌道畫面遭媒體拍攝後，在網路社群引起熱議。

台鐵產業工會秘書長朱智宇批評，台鐵近期事故頻傳，交通部長陳世凱不斷重申要建立「問責文化」，來達到安全改革，但台鐵董事長跟一眾官員橫跨軌道卻沒有著反光背心，旁邊幕僚沒有提醒，長官沒也有意識要以身作則 ，反而基層一直被檢討，「部長還有臉談問責文化喔？」

產工認為，既然部長要落實所謂問責文化，那就請從本次事件開始，產工將會彙整本次視察相關報導圖片行文至鐵道局檢舉，請鐵道局依法行政落實裁罰，不要只針對基層，以展現交通部及台鐵公司高度重視安全改革的決心與立場。

對此，台鐵公司說明，有關部分社會人士質疑近期白沙屯疏運整備事宜，4月8日交通部陳政次率隊至鐵白沙屯站視察白沙屯媽祖遶境活動疏運準備情況，並視察及模擬旅客到站下車後，利用臨時便道與臨時出入口進出車站之動線，此疏運作法行之有年，屬相關業務同仁皆知之配合疏運臨時措施，部分社會人士因非本公司員工不了解實際整備情形，仍應多加查證，勿造成不實疑慮。

台鐵強調，台鐵已就今年度白沙屯疏運完成整備，包含月台雨棚、加班車規畫，站內動線安排等皆已就緒，歡迎信眾踴躍利用大眾運具，搭乘台鐵隨同媽祖繞境，平安同行。