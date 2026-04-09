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MIT隱形牙套爭議延燒 牙醫師公會全國聯合會回應了

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
牙醫師公會全國聯合會發出正式聲明稿，回應MIT隱形牙套爭議延燒；示意圖。圖／123RF
牙醫師公會全國聯合會發出正式聲明稿，回應MIT隱形牙套爭議延燒；示意圖。圖／123RF

國產牙套廠牌歐耐恩風波不斷，多起消費爭議指向廠商不交牙套，導致療程銜接困難，創辦人今日召開記者會痛斥三診所院長，當事人也親上火線說明，還原事實真相。中華民國牙醫師公會全國聯合會稍早發出正式聲明稿，在調查結果未明前，呼籲各界避免未審先判，以維護當事人權益及社會公信力。

牙醫師公會全國聯合會特此嚴正說明如下：

1.本會不對此個案內容作任何預設立場之評論，並尊重後續司法及相關程序之調查結果

近日媒體報導及相關業者所提出之隱形牙套商業經營爭議事件，因個案涉及醫療院所與廠商間之合作爭議，現階段各方說法尚有歧異，相關事實仍待進一步釐清，在事實未明之前，本會不對個案內容作任何預設立場之評論，並尊重後續司法及相關程序之調查結果。

2.全聯會並未成立任何「矯正療程協助平台」

有關媒體或相關人士指稱本會成立「矯正療程協助平台」一事，並非事實。牙醫師公會全國聯合會並未設立任何類似平台，也未曾以此名義介入特定品牌或診所之營運爭議，特此澄清，以正視聽。

3.公會立場秉持中立，未偏袒任何一方

本會一向秉持專業與中立原則，致力於維護牙醫專業倫理與保障民眾口腔健康，對於個別商業糾紛不會介入或偏袒任何一方，所有對外立場均以民眾福祉為依歸。

4.與個別醫師之職務或校友情誼無涉公會決策

公會之決策係依正式程序與集體討論機制進行，不受任何個人關係影響。外界將公會運作與個別醫師的職務或校友關係連結，並無事實基礎，亦易造成社會大眾誤解。

5.尊重司法程序，呼籲理性看待

本案已進入司法程序，相關事實與責任應由司法機關依法釐清。在調查結果未明前，呼籲各界避免未審先判，以維護當事人權益及社會公信力。

牙醫師公會全國聯合會強調，維護病患權益與醫療秩序是最核心的使命，將持續督促會員恪遵專業倫理與醫療規範，精進醫療品質，並以實際行動深化社會對牙醫專業的信任與支持。

MIT 牙醫

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