近3成癌友曾用身心科用藥⋯身心科就醫卻不到1成 衛福部提供免費轉介

隨癌症病友存活時間延長，其心理健康漸受重視，台灣心理腫瘤醫學學會理事長鄭致道研究發現，國內3成癌友曾使用安眠藥或抗焦慮藥物，接受身心科治療等專業協助者卻低於一成。衛福部心健司長陳柏熹說，在癌友心理支持方案試辦計畫中，將納入身心科醫師會診模式，由個管師評估，將有需求的病人轉介由身心科醫師治療，患者不必付費。

鄭致道團隊整合癌症登記資料，分析健保資料庫逾68萬筆資料，發現國內近3成癌症病人，曾使用身心科藥物，包括焦慮症、憂鬱症、失眠等藥物，但實際至精神科、身心科就醫，或尋求心理諮商病人不及一成。鄭致道指出，未接受心理專業協助癌友，可能只是依賴藥物處理面對癌症的焦慮、恐懼情緒，缺乏心理照護支持。

鄭致道指出，現行健保制度並未限制精神科藥物開立科別，癌友可從腫瘤科醫師、家醫科醫師門診等取得相關藥品，衛福部心健司委託台灣心理腫瘤醫學學會編制的「癌友及家屬心理支持照護指引」中，依憂鬱、焦慮程度進行分級，若癌友情緒障礙程度不高，可由原治療團隊照顧，中度焦慮憂鬱者，由心理師協助，如已有自傷想法時，則建議由身心科醫師醫師介入處理。

不過，單靠藥物治療仍然不足，鄭致道指出，癌友心理支持還需心理諮商師、社工師等協助，處理癌症病人對死亡的恐懼，因治療財務負擔感受到的壓力，及可能面臨的工作、家庭影響，衛福部已提出由12家醫院試辦癌友心理支持方案，建議後續應擴展試辦醫院數量。

陳柏熹指出，預計7月起實施的癌友心理支持試辦計畫，不僅提供不分癌別病友至多12次心理諮商，另設有身心科醫師會診機制，經情緒負擔程度篩檢後，如有需求者，將由個管師協助安排會診，制度設計以提高癌友便利性為主，病友不必額外付費，也不需另外掛號，可在癌症治療回診時，一併接受身心科治療。

癌症希望基金會董事靳秀麗指出，基金會提供病友及家屬心理諮商服務外，進一步將心理支持對象延伸至第一線醫護人員，醫護人員長期面對高壓臨床環境與生死議題，心理負荷沈重，容易出現浩劫，基金會「心理支持2.0方案」，提供腫瘤科醫師、護理師及個管師最多6次免費一對一心理諮商服務，從台大醫院、台大癌醫、台北馬偕、淡水馬偕與台北榮總6家醫院開始試辦。