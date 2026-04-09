3歲以下幼兒幾乎曾感染RSV…無抗病毒藥物 專家籲疫苗納公費

台灣出生率連十年下滑，但幾乎台灣所有兒童在2到3歲以前都曾感染過呼吸道融合病毒（RSV），且1歲以下嬰兒因感染RSV的住院率大約落在0.95%至1.71%，目前未有針對RSV的抗病毒藥物，但若反覆感染將加重病情。專家呼籲，政府應優化嬰幼兒免疫接種政策，以減輕父母負擔，增進孩童健康。

台灣去年全台出生人口數僅10萬7812人，今年2月新生兒人數更跌破7000人，RSV是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒，更是造成嬰幼兒嚴重下呼吸道感染的主因，台灣每年約超過2000名0至5歲嬰幼兒感染RSV住院，其中0至1歲嬰兒住院風險最高。

台灣健康聯盟今召開「新世代父母的呼籲 將嬰幼兒RSV防護納入國家健康投資記者會」，發布針對3歲以下嬰幼兒照顧者對於新生兒家庭健康照顧與RSV防護的認知調查，約1000多份問卷，其中以30至39歲的家長占5成為多。

台灣健康聯盟理事長吳玉琴表示，根據調查指出，9成家長曾聽過RSV造成健康威脅，但僅有約29.5%家長深度了解RSV是導致1歲以下嬰兒呼吸道重症住院的主因，本次調查顯示育兒過程中超過6成家長對「孩子生病需住院治療的照顧調度與工作安排」及「擔心流行傳染病」感到壓力，更有83.4%家長認為，孩子健康預防與醫療支出沉重。

若將孩子住院的成本換算成金錢支出，7成家長反映預估支出落在5000至2萬元間。換言之，以2026年1月薪資中位數3萬9136元換算，雙薪家庭可能需額外花費約4分之1月收入在孩子住院上。

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，幾乎台灣所有兒童在2到3歲以前都曾感染RSV，其中又以6個月以下的嬰幼兒最常發生，1歲以下嬰兒因RSV感染的住院率大約落在0.95%至1.71%；目前醫學上沒有針對RSV的抗病毒藥物，且RSV會反覆感染甚至加重病情。

李秉穎說，目前已有長效型單株抗體，單劑約1.6萬元，對於12個月內嬰兒，預防RSV住院保護效果可達83.3%；今年疾管署RSV防治建議，1歲以下嬰兒（出生後即可接種，特別是早產、先天性心臟病或慢性肺病等高風險嬰兒），及1歲以上未滿2歲具重症高風險的幼兒，建議家長可至醫療院所洽詢，經醫師評估後自費接種1劑。

台大公衛學院特聘教授陳秀熙說，新冠病毒後，RSV是目前呼吸道傳染病冠軍且約占6成，且會與其他病毒產生共病毒間助攻，增加重症風險，呼籲政府應將嬰兒全面施打RSV長效型單株抗體納公費。

吳玉琴表示，多數家長面對醫療支出壓力，即便知悉感染RSV帶來的影響，仍有許多家長無力自費負擔，顯示孩子能否獲得RSV預防，受家庭經濟狀況而定，形成健康不平等。然而，近9成受訪者支持政府提供所有新生兒公費RSV抗體，顯現民眾對於RSV抗體有意願且有高度期待，希望政府透過公衛政策來實質消弭健康不平等。

疾管署發言人曾淑慧說，疫苗基金運用於新增疫苗採購時，應依中央主管機關傳染病防治諮詢會建議項目，並依成本效益排列優先次序。有關RSV單株抗體納入公費，經前2年2度提案至衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）討論，仍建議有接種需求者，依醫師評估自費接種。疾管署會持續依國內流病趨勢、疾病負擔、疫苗接種成效、成本效益分析（今年底會有效益評估報告）及疫苗基金財源等更新資訊，彙整提案至ACIP討論。