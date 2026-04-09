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星宇航空10月1日開航飛峇里島 初期每周五班以A321neo執飛

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空台北-峇里島航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，開航初期每周五班。記者黃仲明／攝影
星宇航空台北-峇里島航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，開航初期每周五班。記者黃仲明／攝影

星宇航空宣布，將於10月1日起開闢台北-峇里島航線。峇里島是印尼最具代表性的海島旅遊勝地，融合海岸自然景觀與獨特印度教文化，長年吸引全球旅客前往，可一站式滿足身心靈需求。星宇航空表示，台北-峇里島航線以Airbus新世代客機A321neo執飛，開航初期每周五班。

星宇航空翟健華執行長指出，峇里島長期深受全球旅客喜愛，不論在台灣或是歐美市場，皆是發展極為成熟的旅遊目的地。隨著星宇航空北美及歐洲長程航線的擴展，相信能觸及由台灣中轉前往峇里島的歐美客群，進一步擴大歐美及東南亞間的轉機客市場，以及整體航線的營運效益。

星宇航空表示，峇里島長期以放鬆度假、蜜月旅行的美譽享譽全球。不管是充滿靈性的印度教廟宇、壯麗的梯田或是刺激的水上活動，都帶給旅人們無數的動人體驗。近年來，隨著旅遊與工作趨勢的轉變，峇里島已不僅是傳統度假勝地，更轉化為「慢活」與「數位遊牧」的指標性據點。

新世代力求在工作與生活之間尋求完美的平衡，而這些年輕旅人正在重新撰寫峇里島的意義，從烏布適合沉靜工作的自然氛圍，到長谷充滿活力的咖啡廳，峇里島能滿足現代人對於行動辦公與度假雙重期待。

10月1日正式開闢台北-峇里島航線後，星宇航空將飛航東南亞超過13個航點，而6月1日起也將開闢第一個韓國航點-釜山，8月1日起首航歐洲首個航點-布拉格。

星宇航空宣布，將於10月1日起開闢台北-峇里島航線。圖／星宇航空提供
星宇航空宣布，將於10月1日起開闢台北-峇里島航線。圖／星宇航空提供

星宇航空將於10月1日起開闢台北-峇里島航線，開航初期每周五班。圖／星宇航空提供
星宇航空將於10月1日起開闢台北-峇里島航線，開航初期每周五班。圖／星宇航空提供

星宇航空表示，峇里島長期以放鬆度假、蜜月旅行的美譽享譽全球。圖／星宇航空提供
星宇航空表示，峇里島長期以放鬆度假、蜜月旅行的美譽享譽全球。圖／星宇航空提供

峇里島長期以放鬆度假、蜜月旅行的美譽享譽全球，當地刺激的水上活動也能帶來動人體驗。圖／星宇航空提供
峇里島長期以放鬆度假、蜜月旅行的美譽享譽全球，當地刺激的水上活動也能帶來動人體驗。圖／星宇航空提供

星宇航空 峇里島 航線

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