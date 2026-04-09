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星宇航空跨界打造名人推薦系列 豐富多元機上影音體驗

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空推出「艦長的時空航線」系列影片，以專業視角為旅客精選最適合在飛行中品味的影視與音樂內容。記者黃仲明／攝影
星宇航空推出「艦長的時空航線」系列影片，以專業視角為旅客精選最適合在飛行中品味的影視與音樂內容。記者黃仲明／攝影

星宇航空精心打造豐富多元的機上影音體驗，不但成立「機上影音策略小組」由來自不同領域的專業團隊共同精選影音內容，更邀請「雙金影后」謝盈萱、「金曲製作人」陳鎮川、「金馬評審」膝關節等跨界專業人士化身「艦長」，推出「艦長的時空航線」系列影片，以專業視角為旅客精選最適合在飛行中品味的影視與音樂內容。

星宇航空表示，為了讓每位旅客都能在飛行途中擁有專屬於自己的觀影與聆聽體驗，輕鬆享受舒適如家的飛行，所以全機隊、全艙等皆配備個人娛樂系統，並以業界高規格持續為旅客帶來頂級視聽享受，同時攜手HBO打造「Max專屬影視專區」，將熱門原創劇集與節目帶上高空，並每月上架最新好萊塢強檔鉅片及系列電影。

星宇航空指出，「艦長的時空航線」名人推薦系列於官方社群及YouTube頻道陸續上線，透過名人視角發掘更多值得細細品味的精彩作品。音樂部分由華語樂壇舉足輕重的天后製作人陳鎮川擔任艦長，精選多張適合飛行情境聆聽的專輯，鼓勵旅客嘗試平常未留意的作品，在機上好好放鬆享受並放慢步調。

電影部分則由曾任金馬獎評審的資深影評人「膝關節」推薦，片單橫跨驚悚、經典、愛情及動作片類型，包含「神鬼第六感」、「黑暗騎士」、「玩命關頭3：東京甩尾」、「戀夏(500日)」等。此外，近期機上影音全新導入許多金馬、金鐘雙料影后謝盈萱的作品，更邀請她本人在「艦長的時空航線」中分享「俗女養成記」、「四樓的天堂」等多部主演作品的拍攝過程與演員視角，細膩解析角色心境與劇中畫面。

星宇航空表示，從金曲製作人陳鎮川、金馬評審「膝關節」到金鐘金馬雙料影后謝盈萱，「艦長的時空航線」透過跨界名人觀點，讓機上影音不僅是娛樂，更成為一段值得探索的旅程。未來將持續投入資源優化機上影音內容與觀影體驗，讓飛行本身成為旅程中最令人期待的一部分。

謝盈萱在片中分享多部主演作品的拍攝過程與演員視角。圖／星宇航空提供
謝盈萱在片中分享多部主演作品的拍攝過程與演員視角。圖／星宇航空提供

星宇航空與串流平台HBO Max攜手打造空中追劇新體驗。圖／星宇航空提供
星宇航空與串流平台HBO Max攜手打造空中追劇新體驗。圖／星宇航空提供

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