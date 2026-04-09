不甩監察院人權會要求暫緩 外籍幫傭新制下周一照樣上路

外籍家庭幫傭新制將於下周一（13日）上路，遭34個民團批評未完成性別與人權影響評估就強推，要求暫緩實施。監察院人權委員會今也呼籲政府重新審慎評估新制是否衝擊本國勞動市場、深化階級不平等，再行上路。勞動部回應，從去年就開始研議放寬，也進行相關影響評估，正式報告會在行政院性平會提出。

往後只要家有一名12歲以下小孩，就可聘請外籍家庭幫傭。人權會聲明指出，外籍家庭幫傭新制涉及不同身分女性的工作權保障、兒童能否獲得妥善照顧等議題，但政府未充分評估新制對性別及兒少人權的影響，倉促推行此亟具爭議的政策，人權會對此表達遺憾。

人權會指出，照顧勞動市場，保母及教保人員多由女性組成，長期低薪、高工時、高壓，政府若大量開放外籍幫傭進入家戶，是否影響基層女性工作權仍待釐清；再者，家事移工未適用勞基法，長期工時過長、保障不足，放寬幫傭申請資格後，風險更可能進一步擴大，尤其幫傭申請條件相對看護工寬鬆，未來幫傭可能需兼任照顧病人或育兒工作，建議先提升並保障移工人權，避免重蹈移工人權侵害的問題。

對此，勞動部表示，放寬家庭幫傭申請資格是為因應我國少子女化、小家庭化趨勢，為減輕雙薪家庭照顧負擔，讓勞工安心就業，自2025年起即開始研議放寬，同時進行相關影響評估，且依據評估設計相關配套，確保政策調整能在提供家庭家務支持的同時，兼顧國人勞動權益。

勞動部說，政策研擬及評估影響過程廣泛蒐集民眾、利害關係團體及專家學者等意見，經綜合家庭照顧需求、勞動權益保障及制度可行性，並邀請衛福部共同討論，提出穩定本國勞工就業、開拓勞務市場、確保外籍幫傭工作品質、雇主家庭權益與強化既有公共托育支持等相關配套措施，讓政策更加周延。

對於人權會要求暫緩上路，勞動部回應，行政院院會通過已經在3月19日通過新制，預計於4月13日實施，勞動部將偕同衛福部共同完備相關配套措施，確保本國勞工權益，並讓有需要的家庭能透過新制實施減壓。至於政策影響評估，也會在下一次的行政院性平會提出正式報告。