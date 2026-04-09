未上路先開戰…人權會籲暫緩放寬外籍幫傭申請 勞動部回應了

針對政府放寬外籍幫傭申請條件，國家人權委員會9日質疑，該政策恐加劇性別和階級不平等、衝擊勞動權益，呼籲暫緩。勞動部回應，外籍幫傭申請新制將於13日實施，政策推出前已廣泛蒐集各界建議，勞動部將於下次行政院性平會正式會提出政策影響評估。

外籍幫傭申請新制，放寬家有未滿12歲孩童即可申請外籍幫傭，每月須繳納就業安定費新台幣5,000元。對於家中有罕兒、或三名未滿12歲兒童等特殊需求家庭，就安費降為2,000元，申請案也將優先審核。

對於國家人權委員會呼籲暫緩新制，勞動部回應，該案因應少子女化、小家庭化趨勢，為減輕雙薪家庭照顧負擔，讓勞工安心就業，自2025年起即研議放寬外籍幫傭申請，同時進行相關影響評估，且依據評估設計相關配套，確保政策調整能在提供家庭家務支持的同時，兼顧國人勞動權益。

政策研擬及評估影響過程中，勞動部廣泛蒐集各界（包含民眾、利害關係團體及專家學者等）意見，經綜合家庭照顧需求、勞動權益保障及制度可行性，並邀請衛福部共同討論，提出穩定本國勞工就業、開拓勞務市場、確保外籍幫傭工作品質、雇主家庭權益與強化既有公共托育支持等相關配套措施。

外籍幫傭申請新制將於4月13日實施，勞動部將偕同衛福部共同完備相關配套措施，確保本國勞工權益，並讓有需要的家庭能透過新制實施減壓。至於政策影響評估，勞動部已於2025年持續進行，將於下次行政院性平會正式會提出正式報告。