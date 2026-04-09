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旅客踢椅背被提醒爆衝突 星宇航空：協助調整座位
星宇航空昨天1架東京成田飛往桃園航班，有旅客疑因不滿座椅遭踢，提醒後方旅客注意，爆發口角衝突。星宇航空今天表示，已協助調整旅客座位至不同區域，以防止衝突再次發生。
有網友在社群平台發文，昨天搭乘星宇航空JX805東京成田飛往桃園航班，疑似因前方旅客不滿座椅被踢而提醒後方旅客注意，後方旅客也對前方旅客將座椅放倒感到不滿，隨後爆發口角。
星宇航空透過文字說明，據了解，當班機旅客因座椅傾倒問題發生口角衝突，為避免紛爭擴大，當班空服員立即積極安撫旅客，協助調整旅客座位至不同區域，以防止衝突再次發生。
依據航空公司規定，僅在航班起飛與降落階段，旅客需將椅背調整至豎直狀態，其餘飛行時間，可依需求調整。
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