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影／行政院通過資源循環雙法 「棍子與蘿蔔」並行扶植產業

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
環境部資源循環署署長賴瑩瑩說明「資源循環雙法」，表示本次修法棍子與胡蘿蔔並行，邁向資源永續新時代。記者蘇健忠／攝影
環境部資源循環署署長賴瑩瑩說明「資源循環雙法」，表示本次修法棍子與胡蘿蔔並行，邁向資源永續新時代。記者蘇健忠／攝影

經濟部次長賴建信、行政院政務委員葉俊顯、行政院發言人李慧芝、環境部長彭啓明、勞動部次長陳明仁等人中午一起出席行政院院會後記者會，針對政院通過「資源循環推動法」及「廢棄物清理法」修正草案說明，宣示我國廢棄物治理將由傳統末端處理，全面轉向以資源永續與全生命週期管理為核心的循環經濟制度，作為落實「台灣2050淨零轉型」之「資源循環零廢棄」關鍵戰略之法制基石。修正草案後續將送請立法院審議。

環境部資源循環署署長賴瑩瑩說明資源循環雙法，面對日益嚴重的非法棄置、資源耗竭以及國際綠色供應鏈標準的挑戰，政府積極推動管理機制轉型。本次修法「棍子與胡蘿蔔」並行，以源頭減量、資源循環、流向管控及環境正義為核心方向，引導產業由線性經濟轉向循環經濟模式，透過「廢棄物清理法」加強管制、嚴懲不法，並藉由「資源回收再利用法」(更名為「資源循環推動法」)，促進循環設計、扶植循環產業，邁向資源永續新時代。

經濟部次長賴建信（左起）、行政院政務委員葉俊顯、行政院發言人李慧芝、環境部長彭啓明、勞動部次長陳明仁等人中午一起出席行政院院會後記者會。記者蘇健忠／攝影
經濟部次長賴建信（左起）、行政院政務委員葉俊顯、行政院發言人李慧芝、環境部長彭啓明、勞動部次長陳明仁等人中午一起出席行政院院會後記者會。記者蘇健忠／攝影

立法院 政院 勞動部

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