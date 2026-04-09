拿到好牌太開心？六旬婦喝汽水暈倒！就醫檢查「興奮」刺激迷走神經

彰化縣68歲魏姓婦人在家和朋友玩撲克牌，邊玩邊喝汽水，未料喝完一大口之後忽然昏倒，雖然很快醒來，在場朋友飽受驚嚇連忙把她送醫，檢查後除了昏倒時往後仰撞到頭部但無大礙，身體並無異樣，研判是拿到一手好牌很興奮導致「迷走神經昏厥」。

「喝60多年汽水，第一次喝到暈倒。」魏婦今回診追蹤，告訴醫護，約半個月前和朋友在家中一邊玩撲克牌一邊吃零食、喝飲料，她喝一大口汽水後就「斷片」，醒來時坐在地上，後腦腫一個大包，她不知是不是喝汽水時太猛或身體有什麼問題。

衛福部彰化醫院彰化醫院急診室醫師洪子文說，經電腦斷層發現腦部無礙，只有後腦撞地的外傷，轉給神經內科檢查。神內醫師林嶸洲表示，對魏姓病人進行頸動脈超音波、腦波、24小時心電圖等相關檢查，沒發現腦部及心臟方面的問題，推斷是「迷走神經昏厥」，這類症狀大多能自發性完全恢復，反而是突然昏厥時的頭部或身體跌撞受到的傷害會更大。

林嶸洲指出，迷走神經從大腦分布到各個重要器官，當迷走神經受過度刺激時，會心跳變慢、血壓降低，血液輸送量變少，導致大腦血液供應不足，造成突然性暈厥，稱為「迷走神經昏厥」，發生前通常有誘發因子去刺激迷走神經，例如身體嚴重疼痛、情緒激動、受到驚嚇等，迷走神經昏厥是良性的，平躺幾分鐘，血流進入腦部後就會醒來，通常找出刺激的因子並從源頭改善，都能改善昏厥的狀況。

林嶸洲表示，誘發刺激魏姓病人的迷走神經可能是玩牌時太過緊張或興奮激動，也可能是汽水刺激食道引發迷走神經反應，他請魏姓病人在生活中避免激動情緒，至今未再昏倒。

林嶸洲說，先前有兩名70多歲的阿公頻繁昏厥，一周昏倒好幾次卻有高血壓、心臟、癲癇等問題，懷疑是「迷走神經昏厥」，也就是說他們的迷走神經過度反應，一定有某個誘發因子一再刺激迷走神經，經多次檢查，從胃食道逆流症狀做胃鏡檢查，確認胃食道逆流發作時刺激胃腸道迷走神經，經藥物及飲食調控改善胃食道逆流，慢慢減少昏厥次數。