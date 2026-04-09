快訊

美軍戰術壓制難掩戰略困境！川普政府喊對伊朗取勝 自家人也難買帳

捷運車頭藏「神秘之門」！北捷揭用途：希望你用不到

拳擊／逆轉勝！陳念琴勇奪亞錦賽第2金

聽新聞
0:00 / 0:00

拿到好牌太開心？六旬婦喝汽水暈倒！就醫檢查「興奮」刺激迷走神經

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院彰化醫院神內醫師林嶸洲對魏姓病人進行頸動脈超音波檢查。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院彰化醫院神內醫師林嶸洲對魏姓病人進行頸動脈超音波檢查。記者簡慧珍／攝影

彰化縣68歲魏姓婦人在家和朋友玩撲克牌，邊玩邊喝汽水，未料喝完一大口之後忽然昏倒，雖然很快醒來，在場朋友飽受驚嚇連忙把她送醫，檢查後除了昏倒時往後仰撞到頭部但無大礙，身體並無異樣，研判是拿到一手好牌很興奮導致「迷走神經昏厥」。

「喝60多年汽水，第一次喝到暈倒。」魏婦今回診追蹤，告訴醫護，約半個月前和朋友在家中一邊玩撲克牌一邊吃零食、喝飲料，她喝一大口汽水後就「斷片」，醒來時坐在地上，後腦腫一個大包，她不知是不是喝汽水時太猛或身體有什麼問題。

衛福部彰化醫院彰化醫院急診室醫師洪子文說，經電腦斷層發現腦部無礙，只有後腦撞地的外傷，轉給神經內科檢查。神內醫師林嶸洲表示，對魏姓病人進行頸動脈超音波、腦波、24小時心電圖等相關檢查，沒發現腦部及心臟方面的問題，推斷是「迷走神經昏厥」，這類症狀大多能自發性完全恢復，反而是突然昏厥時的頭部或身體跌撞受到的傷害會更大。

林嶸洲指出，迷走神經從大腦分布到各個重要器官，當迷走神經受過度刺激時，會心跳變慢、血壓降低，血液輸送量變少，導致大腦血液供應不足，造成突然性暈厥，稱為「迷走神經昏厥」，發生前通常有誘發因子去刺激迷走神經，例如身體嚴重疼痛、情緒激動、受到驚嚇等，迷走神經昏厥是良性的，平躺幾分鐘，血流進入腦部後就會醒來，通常找出刺激的因子並從源頭改善，都能改善昏厥的狀況。

林嶸洲表示，誘發刺激魏姓病人的迷走神經可能是玩牌時太過緊張或興奮激動，也可能是汽水刺激食道引發迷走神經反應，他請魏姓病人在生活中避免激動情緒，至今未再昏倒。

林嶸洲說，先前有兩名70多歲的阿公頻繁昏厥，一周昏倒好幾次卻有高血壓、心臟、癲癇等問題，懷疑是「迷走神經昏厥」，也就是說他們的迷走神經過度反應，一定有某個誘發因子一再刺激迷走神經，經多次檢查，從胃食道逆流症狀做胃鏡檢查，確認胃食道逆流發作時刺激胃腸道迷走神經，經藥物及飲食調控改善胃食道逆流，慢慢減少昏厥次數。

彰化縣魏姓婦人說明昏倒經過，事後檢查研判是迷走神經昏厥。記者簡慧珍／攝影
彰化縣魏姓婦人說明昏倒經過，事後檢查研判是迷走神經昏厥。記者簡慧珍／攝影

神經內科 醫院 腦部 迷走神經

延伸閱讀

中醫安神處方 告別失眠與焦慮

相關新聞

牙套之亂羅生門？營收上億「歐耐恩」爆療程卡關 創辦人、醫師互控

近期國內隱形牙套市場風波不斷，主打高CP值的MIT品牌「歐耐恩」遭外界質疑停業失聯、患者拿不到牙套，引發上千名民眾療程中斷的醫療爭議。業者今日召開記者會反擊，直指事件背後並非單純經營問題，而是牽涉診所經營權爭奪、醫療制度漏洞與產業權力結構的複雜糾葛，讓事件急速升溫。

拿到好牌太開心？六旬婦喝汽水暈倒！就醫檢查「興奮」刺激迷走神經

彰化縣68歲魏姓婦人在家和朋友玩撲克牌，邊玩邊喝汽水，未料喝完一大口之後忽然昏倒，雖然很快醒來，在場朋友飽受驚嚇連忙把她送醫，檢查後除了昏倒時往後仰撞到頭部但無大礙，身體並無異樣，研判是拿到一手好牌很興奮導致「迷走神經昏厥」。

徐若熙旅日苦惱「缺青菜」掀共鳴 藝人分享攻略：2處成補菜首選

效力日職福岡軟銀鷹的台灣投手徐若熙，日前透露旅日最大困擾之一是「吃不到熱騰騰的青菜」，意外引發廣大共鳴。對此，藝人史丹利也在臉書發文分享自己赴日旅遊「補充青菜」的實用經驗，掀起網友熱議。

影／星宇航空東京返台機上爆衝突 乘客踢椅背被提醒嗆「都遇得到」

一名台灣女網友昨(8)日在Threads上曝光一起星宇JX805、東京飛台北班機上的衝突影片，表示原本開心帶母親出遊，卻意外遇上台籍乘客爭執，直呼「驚喜直接變驚嚇」，被提醒的男子起身嗆前方的乘客「都遇得到」，只因不滿被提醒勿踢椅背。

頭皮發麻！醫示警兒童肥胖恐折壽數十年 研究「愈早愈糟」：減少約37年

兒童肥胖問題日益受到關注，兒童腸胃科醫師洪華希近日於臉書發文指出，「小時候胖不是胖」的觀念早已過時，千萬別再說「長大抽高就會瘦」了！並引用最新研究警告，若兒童從小即處於重度肥胖且未改善，恐導致壽命大幅縮短，甚至減少數十年。

白沙屯媽祖進香周日登場！疾管署監測1指數上升 提醒民眾注意

「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香活動將於4月12日出發、4月20日回鑾，而今年報名香燈腳已破45萬人次，將從苗栗通霄拱天宮出發一路南下至雲林北港朝天宮。天氣轉熱、人潮聚集，疾管署擔心腹瀉、流感、登革熱疫情，尤其近期監測，包括雲林、台南、高屏等地病媒蚊指數上升，今特別警示，提醒民眾民眾進香務必注意個人防護。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。