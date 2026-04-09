政院修環境雙法 非法棄置最重關7年、導入電子圍籬科技執法

歷時5年，行政院會9日拍板環境雙法修正，透過棍子與胡蘿蔔」並行，從「末端回收」轉向「全生命周期管理」，未來將訂定國家整體資源循環計畫，5年檢討一次；另為遏止廢棄物非法棄置，刑期上限從5年提高至7年，可併科最高1500萬元罰金，棄置於生態環境敏感地區加重其刑2分之1。

環境雙法指的是「資源回收再利用法（修法更名為資源循環推動法）」與「廢棄物清理法」。行政院長卓榮泰指出，面對全球資源有限性及環境永續挑戰，我國積極推動雙軸轉型，建構循環治理的綠色成長模式，修法能遏止廢棄物非法棄置，促進循環經濟發展，「有棍子也有胡蘿蔔」。

環境部說明，修法以源頭減量、資源循環、流向管控及環境正義為核心方向，引導產業由線性經濟轉向循環經濟模式，透過「廢棄物清理法」加強管制、嚴懲不法（棍子），並藉由「資源回收再利用法」促進循環設計、扶植循環產業（胡蘿蔔），邁向資源永續新時代。

此次「廢棄物清理法」修法聚焦現行制度補強現，針對社會高度關切的非法棄置問題，修法將太陽能光電板、風機葉片等新興廢棄物納管，由製造、輸入及設置業者負擔回收清除處理責任，確保生命周期終點獲得妥善處理，並整合事業廢棄物再利用管理權責，建立全程流向追蹤與產品認證機制。

為打擊非法棄置，修法導入電子圍籬科技執法，主管機關得裝設或利用監視攝錄系統搜集廢棄物流向，同時加重刑責，將非法棄置刑期上限從5年提高至7年，並可併科最高1500萬元罰金，針對棄置於生態、環境敏感地區加重其刑二分之一；非法棄置案件得於行政處分送達後，免提供擔保向行政法院聲請假扣押，防止脫產確保遭棄置場址能清理復原。

「資源循環推動法」修正草案方面，為接軌國際循環經濟，將更名為「資源循環推動法」，修法精神在於擴大管理範疇至產品全生命週期，從設計、生產、使用到回收再利用，全面納入資源循環管理。

修法重點包括環境部訂定國家整體資源循環計畫，且每5年檢討，並設立跨部會「資源循環推動會」；修法導入綠色設計，環境部得指定產品及營建工程從設計時就採行單一材質、易拆解或使用一定比率或數量再生料，也可指定業者以重複使用、減少使用、延長使用或採禁限用等源頭減量措施，從降低對原生資源的依賴。

修法也推動永續消費，建立循環標誌、產品資訊揭露制度，讓消費者瞭解產品再生料使用比率、可維修性、耐用性及回收方式後選購，公部門將優先採購循環產品或服務，並獎勵民間採購，帶動永續消費。

為創造循環產業的有利環境，修法新增「資源循環創新實驗沙盒」機制，容許在受控範圍內排除部分法規限制，讓創新循環技術或商業模式發展。為鼓勵產業轉型循環經濟，將給予投入資源循環績效優良者獎勵或補助，投資資源循環措施，優先給予融資及信用保證等金融支持，強化誘因。

環境部表示，後續將配合立法院審議進程，持續與相關部會、地方政府、產業與團體溝通，推動相關子法研擬與制度銜接，逐步引導我國由「廢棄物管理」邁向「資源管理」的治理轉型。