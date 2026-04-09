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接連食品中毒案都是沙門氏菌 症狀會比諾羅嚴重

中央社／ 台北9日電

高雄市正義市場春捲食品中毒案及新北市新店區「清六食堂」患者，陸續驗出沙門氏菌。醫師指出，此病菌普遍存在，感染症狀常比諾羅病毒嚴重，恐侵犯黏膜造成血便、甚至菌血症。

高雄市、新北市接連爆發疑食品中毒案，其中高雄市正義市場春捲食物中毒案，截至昨天下午共接獲173名消費者就醫通報，部分患者檢出沙門氏桿菌D群。新北市新店區「清六食堂」疑似食品中毒案，至今天上午累計有143人就醫，也是有患者檢體檢出沙門氏桿菌D群。

新光醫院腸胃肝膽科主治醫師朱光恩今天告訴中央社記者，沙門氏菌是很普遍的細菌，尤其在肉類、沒有煮熟的食材裡面，在保存衛生不當情況下，都很容易造成感染問題。

沙門氏菌如果吃到肚子裡，朱光恩說明，可能產生急性腸胃炎，導致上吐下瀉與高燒，不過一般人若腎功能無虞，通常過2、3天就會改善，先採取支持性療法，並且禁食、補充水分多休息，多數可恢復得不錯。

有關沙門氏菌感染與一般諾羅病毒感染的差別，朱光恩說明，急性腸胃炎表現沒有太大差異性，但細菌感染造成的腸胃炎，臨床表現會更強烈，可能造成高燒不退、吐到電解質不平衡等嚴重情況。

朱光恩說，通常沙門氏菌造成的感染程度又會比大腸桿菌更嚴重，甚至細菌侵犯可能導致黏膜潰爛，造成大便會有血。

他提醒，有慢性疾病、肝腎功能不全、糖尿病、癌症、幼兒等免疫功能脆弱的族群，更需要注意。此外沙門氏菌有時候比較容易在膽道裡面繁殖，因此也可能造成急性膽囊炎、急性膽管炎等比較嚴重的腹腔內感染問題；若高燒不退、白血球過高或全身性感染指數上升，有可能已是引發「菌血症」，需注射抗生素治療。

朱光恩說，自己曾經看過一個感染病人，拉了30、40次，已經接近休克才走進診間。提醒民眾，如果持續上吐下瀉，可能導致電解質不平衡，嚴重可能導致神智變化、心律不整、全身抽搐，甚至嚴重到脫水休克等。

至於可能感染原因，朱光恩說，沙門氏菌很容易出現在雞蛋和不新鮮肉品裡面，沒有適當煮過的食物都很容易感染；且因環境裡就有沙門氏菌，如果菜刀、砧板、廚師雙手沒有洗乾淨，也都有可能造成感染，加上現在天氣熱，食物放在室溫下細菌也可能自然長出來，因此很難推測是怎麼出現在食物裡。

朱光恩指出，吃東西務必要找有信用的商家，自己也務必要確實洗手，夏天更要避免生食、或已經在店家裡放一段時間的食物。若出現上吐下瀉、發高燒或忽冷忽熱等症狀，就要高度懷疑是吃了不新鮮的食物，若已經拉稀10幾次，有虛脫、神智不清、沒力氣走路等情況，或糞便中帶血，都要盡快就醫。

中央社 高雄市 食物中毒

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