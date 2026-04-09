半小時內充到80% 台北可開到高雄 產發局攜手民間設電動車快充站

台北市電動車達2.5萬輛，為全台最高，為此市府也積極佈建充電場站，產發局與民間業者U-Power合作，在數位產業園區設置高效車充站，今天啟用。旭電馳科技公司董事長陳鵬旭指出，從數據來看確實有充電站才會讓民眾願意改開電動車。

陳鵬旭介紹，U-POWER 台北大同承德站共有12席充電車格，採用高功率設備，讓充電更加快速，一座站點即可支撐周邊約1200輛電動車的充電需求。該場域的高功率快充是一分鐘能充5度，相比慢充則是一小時7度，若電動車僅剩30％電力，只需要充半小時內，就能達到80％，約可從台北開到高雄距離。

他說，現在電動車邁入2.0時代，新推出的車款可以說是充電怪獸，高達400千瓦，「可以想一家便利商店開店約25千瓦，這代表15家便利商店同時使用。」因此更要超前部署這類高功率充電站，並透過快、慢充的組合拳來搭配。

「從數據觀察先有充電站，才會有電動車。」陳鵬旭說，兩年前民善路設置大型充電站，依照數據可見電動車成長3.5倍，可見有良好的充電站在住家、工作等周邊，就會帶動附近民眾使用電動車，同時也感謝北市府有充電站專門主責機關產發局，才得以有完善的政策配套指引。

台北產發局長陳俊安表示，台北市為全台電動車最多的城市，已達2.5萬台，充電站也是全國最多，北市以淨零碳排自治條例推動綠運城市目標，以公私協力來設置充電場站，也是提升電動車普及的速度。未來希望在各行政區、市有地的閒置空間，能有更多合作機會。

他也說，以往電動車格都是慢充型，可能停了數小時起跳才會充滿，現在快充普及，盼讓充電像是油車加油一樣，一下子就能離開，也是增加充電站的輪替率，這也是盈利車充業者未來會採取的模式。北市端則會依照不同場域配電狀況來提供不同充電功率的場站。

針對充電車站建置困難處。營運發展總監錢韋仲說，主要是佈線的過程，像是金山南路接近仁愛路的巷弄內，有一處最小的4車格，但為了鋪設電纜就必須要挖馬路，同時設置大型變壓器，這也要感謝市府單位有工程配套協助。

另外，由於用電困境是當前不可避免的難題，陳鵬旭說明，以台灣發電量來說，電動車沒有產生排擠，「現在全台14萬台，若成長到100萬台，所需電量大概也是占全台總發電量1％，電力供給不是太大困難。」但在都會區配電工程就需要倚賴市府，包含鋪設、挖馬路，甚至設置變壓器將輸配到的電力轉換，也是都會區所面臨的狀況。

旭電馳科技公司設置台北大同承德站，共有12席快充車格。記者邱書昱／攝影